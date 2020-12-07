يعد تطبيق (التذكيرات) Reminders من آبل تطبيق قوي لمتابعة المهام التي يجب عليك فعلها، حيث يحتوي على العديد من الميزات، مثل: (تذكيرات الموقع) Location Reminders التي تعتبر طريقة عملية لتذكيرك بمهام معينة عندما تصل إلى موقع ما عندما تصل إلى العمل أو عندما تغادر.

كما قامت آبل بإضافة ميزة جديدة للتطبيق إصدار نظام التشغيل macOS Big Sur وهي: إمكانية تعيين مهمة لشخص ما ومعرفة متى قام بها.

إليك كيفية تعيين المهام لأشخاص آخرين في تطبيق Reminders في ماك:

أولًا: كيفية إعداد مهام التفويض:

افتح تطبيق (التذكيرات) Reminders في حاسوب ماك.



اضغط على خيار (إضافة قائمة) Add List في أسفل الجهة اليسرى من الشاشة.

قم بإنشاء القائمة الجديدة التي ستستخدمها لجميع المهام المفوضة.

اضغط على أيقونة الشخص، ثم في مربع الحوار الذي يظهر لك اضغط على خيار (إضافة أشخاص) Add People.

اختر طريقة مشاركة رابط المهمة عبر البريد الإلكتروني أو تطبيق الرسائل أو نسخ الرابط أو AirDrop

اضغط على خيار (مشاركة) Share لإرسال رابط URL لقائمتك الجديدة إلى الشخص الذي تريد تفويضه.

ملاحظة: إذا اخترت نسخ الرابط أو AirDrop، فستحصل على خيار تحديد عناوين البريد الإلكتروني أو أرقام الهواتف لشخص واحد أو أكثر، لتذكرهم في المرة القادمة يمكنك الضغط على علامة (+) التي تظهر مقابل كلمة (إضافة) Add.

بالإضافة إلى ذلك، عند الضغط على خيار (مشاركة) سيتم إرسال رابط الى الأشخاص الذين فوضتهم حيث يمكنهم فتح قائمة التذكيرات الخاصة بك، وبافتراض قيامهم بذلك، سترى عبارة (تمت مشاركتها مع) Shared with في الجزء العلوي من قائمة التذكيرات، وتذكر يمكنك تفويض أي من مهامك أو جميعها إلى الأشخاص الذين تختارهم، ولكن لا يمكنك القيام بذلك إلا لمهمة واحدة في كل مرة.

ثانيًا: كيفية تعيين مهمة لشخص ما:

اضغط على المهمة التي تريد تعيينها.

في السطر الذي يبدأ بعبارة (إضافة تاريخ) Add Date؛ اضغط على أيقونة الأشخاص.

اختر الشخص الذي تريد تعيين المهمة له من القائمة التي تظهر لك.

بعد تعيين مهمة لأي شخص؛ سيتلقى إشعارًا بذلك، وسترى صورته أو الأحرف الأولى من اسمه في رمز صغير في السطر نفسه لعنوان المهمة.

ثالثًا: ماذا يحدث عندما يقوم الشخص بإكمال المهمة التي فُوضت له:

لا يوجد في الواقع ما يمنعك من القيام بهذه المهمة بنفسك، ومن ثم إذا أكملت المهمة بنفسك ووضعت علامة (تم) Done عليها، فإنها تختفي من قائمتك، ويحدث الشيء نفسه عندما يقوم الشخص المفوض بوضع علامة (تم) Done على المهمة.

ولكن تتغير الأشياء قليلاً عندما تقرر أنك قمت بتفويض الشخص الخطأ وتريد تغييره إلى شخص آخر، حيث لا يمكنك تعيين مهمة واحدة لأكثر من شخص، على سبيل المثال: إذا كنت تعمل مع شخصين يتقاسمان الوظائف نفسها، ولحذف الشخص الخطأ، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على المهمة التي قمت بتفويضها للشخص الخطأ.

في السطر الذي يبدأ بعبارة (إضافة تاريخ) Add Date، اضغط على أيقونة الأشخاص.

الآن يمكنك إما الضغط على علامة (X) بجوار الاسم لإزالة الشخص، أو الضغط على اسمه ثم اختيار شخصًا آخر من قائمة الأشخاص المصرح لهم بمشاهدة مهامك.





