كيف تستبدل شاشة هاتف آيفون 11 المعيبة مجانًا من آبل؟

أطلقت شركة آبل يوم السبت الماضي برنامج لإصلاح هواتف آيفون 11 التي تتوقف شاشتها عن الاستجابة للمس، حيث أكدت الشركة أن نسبة صغيرة من شاشات هواتف (iPhone 11) تتوقف عن الاستجابة للمس بسبب مشكلة في وحدة الشاشة.

تقول آبل: “إن المشكلة تقتصر على بعض هواتف آيفون 11 فقط، حيث إن الهواتف المتضررة يعود تاريخ تصنيعها إلى الفترة من نوفمبر 2019 إلى مايو 2020، وهذا يعني عدم تأثر كل هاتف، وليس هناك أي عيب ظهر في هواتف (iPhone 11 Pro)، أو (iPhone 11 Pro Max)”.

وإذا كان هاتف آيفون 11 الخاص بك مؤهلًأ للاستفادة من هذا البرنامج، فيمكنك التوجه إلى متجر آبل، أو مقدم الخدمة المعتمَد من آبل لاستبدال شاشة هاتفك محانًا.

أولًا؛ كيفية التحقق من كون هاتفك مؤهلاً أم لا:

للتحقق من كون هاتف آيفون 11 الخاص بك مؤهلاً للاستفادة من هذا البرنامج، ستحتاج أولاً إلى تحديد (الرقم التسلسلي) Serial Number للهاتف، ثم التحقق منه عبر موقع دعم آبل، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings على الهاتف.

اضغط على خيار (عام) General.

اضغط على خيار (حول) About؛ حيث ستظهر لك قائمة معلومات هامة عن الهاتف، تشمل: اسم الهاتف، وإصدار نظام التشغيل، ورقم الطراز، والرقم التسلسلي.

بعد الحصول على الرقم؛ انتقل إلى موقع دعم آبل عبر هذا الرابط ، ثم أدخل الرقم للتحقق من حالة جهازك.

يشمل البرنامج استبدال وحدة الشاشة الخاصة بهاتف آيفون 11، وتقول آبل: “إن البرنامج يغطي الهواتف المتأثرة لمدة عامين بعد البيع بالتجزئة لأول مرة”.

ضع في اعتبارك أيضًا إذا كان هناك تلف في هاتف آيفون 11 الخاص بك يمنع إكمال عملية الإصلاح، مثل: وجود كسر في الشاشة، فيجب حل هذه المشكلة أولًا.

ملاحظة: إذا واجه هاتف آيفون 11 الخاص بك هذه المشكلة من قبل، وأصلحته في أحد متاجر آبل، أو عند مقدم الخدمة المعتمد من آبل، ودفعت أي أموال، فيمكنك الاتصال بدعم آبل للاستفسار عن استرداد المبلغ.

ثانيًا؛ الخطوات التي يجب عليك اتباعها قبل إرسال هاتفك للإصلاح:

توصي آبل بإعداد أي جهاز قبل الذهاب لإصلاحه في أحد متاجرها، لحماية معلوماتك وتوفير الوقت، وذلك عن باتباع هذه الخطوات:

1- حفظ نسخة احتياطية من بيانات هاتف آيفون:

تأكد من أن لديك مساحة تخزينية كافية في (iCloud) قبل البدء بحفظ النسخة الاحتياطية، ثم يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعدادات في آيفون.

اضغط على اسمك، ثم اضغط على خيار (iCloud).

اضغط على (النسخ الاحتياطي في آي كلاود) iCloud Backup.

اضغط على خيار (نسخ احتياطي الآن) Backup Now، واحرص على وجود اتصال قوي بشبكة الواي فاي لحين انتهاء العملية.

2- إلغاء إقران ساعة آبل:

إذا احتجت إلى إرسال هاتف آيفون للإصلاح، وكان مقترنًا بساعة آبل، يجب عليك إلغاء الإقران وفي هذه الحالة سينشئ هاتف آيفون نسخة احتياطية جديدة من بيانات الساعة، ويمكنك استخدام هذه النسخة الاحتياطية لاستعادة بياناتك بعد استعادة الهاتف.



لإلغاء إقران ساعة آبل مع هاتف آيفون يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق (Watch) في هاتف آيفون.

اضغط على علامة تبويب (ساعتي) My Watch، ثم اضغط على خيار (كل الساعات) All Watches في الزاوية العلوية اليسرى.

اضغط على أيقونة (i) الموجودة بجوار الساعة التي تريد إلغاء إقرانها.

اضغط على خيار (Unpair Apple Watch)، ثم أكد الخيار مرة أخرى.







