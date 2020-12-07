شاشات ePaper الملونة المرنة قد تحدد مستقبل الموضة

تعاونت شركة E Ink مع شركة Plastic Logic لصنع شاشات ePaper، وهي الشاشات الورقية الإلكترونية المرنة المتغيرة الألوان المستندة إلى تقنية الورق الإلكتروني الملون المتطور ACeP.

وعندما تم إصدار أجهزة القراءة الإلكترونية، مثل أمازون كيندل، أصبح العالم مهتمًا بالورق الإلكتروني.

واعتقد الكثيرون أن أجهزة القراءة الإلكترونية ستحل محل الشاشات التقليدية لجعل التكنولوجيا أسهل على أعيننا، لكنه لم يحدث ذلك حتى الآن.

وتعتبر شركة E Ink الناشئة العاملة في مجال الحبر الإلكتروني مسؤولة عن التقنية الجديدة المسماة ACeP، وهي عبارة عن ورق إلكتروني عاكس للون بجودة عالية يمكنه إنتاج الألوان الكاملة في كل بكسل دون استخدام مصفوفة مرشح الألوان.

ويمكن أن تساعد تقنية ACeP في تنشيط صناعة الشاشات البديلة، وتم حتى الآن استخدام شاشات ACeP بشكل أساسي للافتات، التي لا تتطلب أن تكون اللوحات مرنة.

وتسمح إضافة تقنية Plastic Logic بالتوسع في التطبيقات التي قد تتطلب شاشات عرض أرق وأخف وزنًا.

وتمثل شاشات ACeP خيارًا منخفض الطاقة للغاية مقارنة بشاشات العرض التقليدية، ويمكنها إنشاء ما يصل إلى 32000 لون، مما يمنحها ميزة كبيرة بالمقارنة مع معظم أنواع الورق الإلكتروني، التي لا تظهر إلا بالأبيض والأسود.

وتعمل E Ink الآن مع Plastic Logo لتصميم شاشات ePaper التي يمكن استخدامها في الملابس، حيث يبحث المصممون عن طرق جديدة لجعل الملابس أكثر صداقة للبيئة دون المساومة على حس الموضة لدى الناس.

ويمكن أن تكون شاشات ePaper الإجابة المثالية، بحيث إنها تسمح للناس بتغيير مظهر ملابسهم، ويمكن للمصممين تضمين مثل هذه الشاشات في الملابس والمجوهرات الذكية.

وقامت الشركتان بإنشاء لوحة عضوية خالية من الزجاج تكون أخف وزنًا وأرق وأكثر متانة من شاشات الورق الإلكترونية العادية.

وتتميز شاشات الترانزستور ذات الأغشية العضوية الرقيقة الخالية من الزجاج oTFT من شركة Plastic Logic بأنها عالية الدقة وخفيفة الوزن ومنخفضة الطاقة للغاية.

كما أنها أكثر متانة من شاشات TFT القياسية القائمة على الزجاج وهي أرق وأخف وزنًا، مما يجعلها مثالية للتطبيقات، مثل الأجهزة القابلة للارتداء.

وتأتي لوحة Legio الأولى من Plastic Logic بقياس 2.1 إنش وبدقة 240×146 بكسل مع دعم لستة ألوان، ومن ضمنها الأسود والأبيض، وهي مدعومة من وحدة التحكم Ultrachip UC8156 الأحادية الشريحة.





