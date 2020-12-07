إتش بي تطلق طرزًا جديدةً من أجهزة ‏EliteBook‏ و ‏ZBook

أطلقت شركة إتش بي نسخًا محدثةً من حاسوبيها المحمولين EliteBook و ZBook، لتجلب لمنشئي المحتوى بعضًا من أحدث التقنيات، مثل الجيل الحادي عشر من معالجات إنتل، وتقنية Wi-Fi 6، بالإضافة إلى ميزة الاتصال الدائم التشغيل بشبكات الجيل الرابع 4G LTE.

وسيسعد المستهلكون والعاملون من المنزل خلال هذا الوباء العالمي أيضًا بمعرفة أنه بالإضافة إلى الأداء الموعود الذي يجلبه هذا التحديث، تعمل إتش بي أيضًا على تسهيل تعقيم أجهزة الحاسوب المحمولة هذه.

ومع أنه يمكن مسح أجهزة الحاسوب المحمولة باستخدام المناديل المنزلية الشائعة، يمكنك أيضًا تنشيط وضع Easy Clean من إتش بي بضغطة زر واحدة. ويؤدي هذا إلى تعطيل جميع المدخلات الموجودة على الجهاز – مثل شاشة اللمس ولوحة المفاتيح ولوحة التتبع – حتى تتمكن من مسح حاسوبي EliteBook و ZBook دون الحاجة إلى إيقاف تشغيل نظامك، مما يجعل أجهزة الحاسوب المحمولة هذه مثالية لإنتاجية الأجهزة المحمولة أثناء انتشار الوباء العالمي .

ومع التركيز على التنقل والمرونة، تصنع إتش بي سلسلة EliteBook 800 G8 بثلاثة أحجام للشاشات، وهي: 13.3 بوصة، و14 بوصة، و15.6 بوصة، وجميعها بدقة FHD. وتأتي الشاشات بطبقة مقاومة للتوهج، وتشمل ترقيات الشاشة الاختيارية إمكانيات اللمس، بالإضافة إلى شاشة يصل مستوى سطوعها إلى 400 شمعة. وصُممت أجهزة الحاسوب المحمولة هذه بالاشتراك مع إنتل لتلبية معايير منصة Evo الخاصة بالأخيرة، والتي تضمن أن تكون أجهزة الحاسوب المحمولة خفيفة الوزن، وسريعة الاستجابة، وذات عمر بطارية طويل.

وتأتي أجهزة الحاسوب المحمولة بمعالج يدعم حتى الجيل الحادي عشر من معالجات إنتل، وتعد الشركة بأن الإصدارات التي تحتوي معالجات Intel vPro ستكون جاهزة في شهر كانو الثاني/ يناير 2021. وتأتي أجهزة الحاسوب المحمولة مزودة بشريحة الرسومات المدمجة من إنتل Iris X، ويمكن للمستخدمين الذين يحتاجون إلى المزيد من أداء الرسومات الحصول على خيار مع بطاقات الرسومات المنفصلة GeForce MX450 من شركة إنفيديا. وسيكون برنامج HP Patch Assist متاحًا أيضًا لمديري تقنية المعلومات للمساعدة في نشر الترقيات المهمة، ومراقبة سلامة الأجهزة الفردية وأمنها.

وبالإضافة إلى أجهزة الحاسوب المحمولة القياسية، تصنع إتش بي أيضًا سلسلة EliteBook القابلة للتحول مع مفصل بزاوية 360 درجة. ويأتي HP EliteBook x360 830 G8 بشاشة بقياس 13.3 بوصة، ولمن يحتاج إلى الكتابة أو الرسم على الشاشة، فيمكنه أيضًا اختيار القلم الإلكتروني HP Rechargeable Active Pen G3.

ويأتي حاسوب HP ZBook Firefly G8 مع شاشة بقياس 14 بوصة، أو 15 بوصة. وهو يحتوي بطاقة الرسومات المنفصلة Quadro T500 Mobile الأحدث من شركة إنفيديا. كما يمكن اختيار الحاسوب مع الجيل الحادي عشر من معالجات إنتل Intel Core i7 الرباعية النوى.

ونظرًا لأن أجهزة الحاسوب المحمولة هذه مصممة للإنتاجية المتنقلة، فقد أبرمت إتش بي شراكة مع أجهزة Tile لمساعدة المستخدمين في العثور على أجهزتهم، وتحديد مكانها في حالة فقدها أو ضياعها.

وستتوفر جميع أجهزة الحاسوب المحمولة الموجهة للأعمال من إتش بي في وقت لاحق من الشهر الحالي. وستعلن الشركة عن الأسعار مع اقتراب موعد إطلاقها.





