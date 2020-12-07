تعتبر لعبة (فورتنايت) Fortnite من شركة Epic Games واحدة من أكثر الألعاب التي وجدت شعبية كبيرة على الإنترنت، حيث تضم اللعبة أكثر من 350 مليون لاعب وفقًا لموقع Statista، ومن ثم أصبحت اللعبة هدفًا بارزًا لمجرمي الإنترنت الذي يحاولون استخدام أحدث حيل الاحتيال لخداع اللاعبين.

إليك 4 من أبرز طرق الاحتيال التي يجب الانتباه لها في لعبة Fortnite:

1- تقديم عملات V-Bucks مجانًا:

تتيح لك شركة Epic Games لعب Fortnite بشكل مجاني تمامًا، لكن للحصول على الملابس والأسلحة وفتح ميزات اللعبة، يجب عليك إنفاق بعض الأموال من خلال شراء عملات V-Bucks الافتراضية، ومن ثم نجد أن معظم عمليات الاحتيال في اللعبة تُنشئ حول هذه العملة الافتراضية.

حيث يستهدف مجرمو الإنترنت بصورة خاصة اللاعبون الذين يتطلعون إلى توفير المال، من خلال تقديم عملات افتراضية إما مجانية عبر مواقع أخرى غير المتجر الرسمي للعبة، لذا إذا وجدت أن هناك شخص ما يعرض لك عملات مجانية فهذه غالبًا عملية احتيالية يجب عليك تجنبها.

2- مولدات عملات V-Bucks الافتراضية:

واحدة من أكثر عمليات الاحتيال شيوعًا هي التي تتضمن (مولدات V-Buck) V-Bucks Generators الموجودة في مواقع الويب، والتي تعد بدفع العملات الافتراضية داخل اللعبة للاعبين مقابل قضاء بعض الوقت في النقر على الإعلانات أو الإجابة على أسئلة استطلاع ما.

بشكل عام، يعتبر نموذج الحصول على الأموال مقابل الضغط على الإعلانات أو الإجابة على الاستطلاعات يمكن تطبيقه، إلا أنه لا يؤدي إلى مكافآت ملموسة ويرتبط ببعض المخاطر، فعلى سبيل المثال: بدلاً من الحصول على أموال، قد يتعرض المشاركون لتثبيت برامج ضارة في أجهزتهم، بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض مواقع الويب تطلب بيانات اعتماد حساب Epic Games للمشارك.

ونتيجة لذلك، فإن أولئك الذين يتطلعون إلى ربح عملات V-Bucks سيضيعون وقتهم في أفضل الأحوال في مشاهدة إعلانات لا نهاية لها، وفي أسوأ الأحوال يقدمون بياناتهم إلى مجرمي الإنترنت، وبالتالي من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى اختراق حساباتهم.

3- متاجر بيع عملات V-Bucks المزيفة:

هناك مواقع على الويب تدعي بيع عملات V-Bucks الافتراضية، حيث تبدو هذه المواقع للوهلة الأولى مشابهة لموقع Epic Games الرسمي، وغالبًا ما تحتوي عناوين URL الخاصة بها على كلمة Fortnite، ففي عام 2018 وحده وجد بحث لموقع ZeroFOX أن هناك أكثر من 4700 موقع ويب مزيف تبيع عملات V-Bucks الافتراضية ولكنها في الواقع تُستخدم لجمع المعلومات الشخصية، من ضمنها: بيانات الدفع الخاصة بالمستخدمين، ومن ثم ضع في اعتبارك أن المكان الوحيد الذي يمكنك فيه الحصول على عملات V-Bucks هو من خلال لعبة Fortnite نفسها، إما من خلال الشراء المباشر أو عند اللعب.

4- تطبيقات Fortnite المزيفة:

نسبة للصراع الجاري بين كل من شركة Epic Games وشركتي جوجل وآبل الذي بموجبه قامت الشركتان بإيقاف تثبيت أو تحديث التطبيق من متجري آب ستور وجوجل بلاي، ومن ثم نجد أن مجرمي الإنترنت أصبحوا يقومون بنشر روابط تنزيل تحتوي على برامج تجسس وبرامج إعلانية تهدف إلى خداع الأشخاص الذين يبحثون عن التطبيق.

ما الذي يجب عليك فعله:



لحماية نفسك من مجرمي الإنترنت الذين يستهدفون لاعبي لعبة Fortnite، تذكر هذه النصائح بشكل دائمًا:

اشتر عملات V-Bucks الافتراضية فقط من خلال متجر Epic Games الرسمي أو Microsoft Store أو PlayStation Store أو مواقع تجار التجزئة عبر الإنترنت، مثل: Amazon.

قم بتنزيل لعبة Fortnite فقط من الموقع الرسمي للشركة المطورة للعبة.

عند تثبيت اللعبة في هاتفك، قم بإيقاف خيار (تثبيت التطبيقات غير المعروفة) Install unknown apps في إعدادات الهاتف.

قم بحماية جميع أجهزتك من خلال حل أمان موثوق به، مثل: Kaspersky Security Cloud الذي يحذرك دائمًا من مواقع الويب الاحتيالية ويبقيك في مأمن من البرامج الضارة.





