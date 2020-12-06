تتيح لك ماكينة الحلاقة الكهربائية حلاقة وتشذيب اللحية أو الشارب بشكل دقيق ومريح في المنزل، وفي حين أنها لا تقدم المستوى نفسه الذي ستحصل عليه عند زيارة صالون الحلاقة، إلا أنها في الوقت نفسه تعتبر أكثر ملاءمة وأمانًا من ماكينة الحلاقة العادية، بالإضافة إلى سهولة استخدامها وصيانتها وتنظيفها.

حيث تستخدم ماكينات الحلاقة الكهربائية آلية الدوران أو النبض لإزالة الشعر، بدلاً من الشفرة، نتيجة لذلك، من غير المحتمل أن تجرح نفسك أثناء استخدامها بالإضافة إلى ذلك نجد أن من أفضل ميزاتها القدرة على استخدامها مع البشرة الجافة أو المبللة بسهولة.

إليك 4 من أفضل ماكينات الحلاقة الكهربائية المناسبة للشراء في 2020:

1- ماكينة Panasonic ER2031:

تأتي ماكينة الحلاقة الكهربائية (ER2031) من شركة باناسونيك بشفرة مصنوعة من الصلب المقاوم للصدأ، تتيح لك تهذيب اللحية وشعر الرأس بدقة واحترافية، بالإضافة إلى وجود قرص دوار في الجانب الأيمن يمكن تدويره لضبط المشط بسهولة لأعلى أو أسفل بحسب طول الشعر للحصول على حلاقة متساوية مما يغنيك عن استخدام أمشاط متعددة.

ويمكنك استخدام ماكينة الحلاقة بسلك الشحن أو بدونه، حيث تأتي ببطارية قابلة لإعادة الشحن توفر ما يصل إلى 40 دقيقة من الاستخدام بشحنة واحدة، مع إمكانية تبديل سهل وآمن للشفرات.

تتوفر ماكينة الحلاقة Panasonic ER2031 بسعر 263 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها في موقع أمازون السعودية مع خصم 32% أي بسعر 179 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

2- ماكينة Wahl Groomsman:

تأتي مجموعة Groomsman من شركة Wahl بأدوات كاملة للعناية باللحية والشارب، حيث تحتوي الحقيبة على مشط قابل للتعديل، وثلاثة أمشاط مناسبة للحية الخفيفة، وأربعة أمشاط لتوجيه الشعر، حيث يمكنك استخدام أيًا منها للحصول على المظهر الذي تريده بالإضافة إلى أن جميع الشفرات مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ وقابلة للغسل بالماء.

وتتيح لك ماكينة الحلاقة هذه الحصول على 14 طولًا مختلفًا للتشذيب، كما تأتي مع أداة تسمح لك بتنظيف شعر الأذن غير المرغوب فيه، وتحتوي على بطارية قابلة للشحن توفر مدة استخدام تصل إلى 60 دقيقة بشحنة واحدة، كما يحتوي الصندوق على فرشاة للتنظيف وزيت للشفرة وشاحن سلكي.

تتوفر مجموعة الحلاقة Wahl 5622 Groomsman بسعر 560 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها في موقع أمازون السعودية مع خصم 65% أي بسعر 199 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

3- ماكينة Braun Series 9 9293:

تعتبر ماكينة الحلاقة Braun Series 9 9293 أفضل ماكينة حلاقة كهربائية في السوق اليوم، حيث تدعم ميزة مقاومة الماء، وتوفر الشفرات 40000 حركة في الدقيقة، ويمكن لرأسها الدوار أن يتحرك في 10 اتجاهات بحسب منحنيات الرأس والوجه، كما تتميز بمحرك يوفر ما يكفي من الطاقة لقص الشعر المبلل.

وتأتي بقاعدة مستقلة للشحن، وتوفر البطارية القابلة للشحن مدة استخدام تصل إلى 50 دقيقة بشحنة واحدة، بالإضافة إلى وجود قفل لمنعها من التشغيل فجأة في الحقيبة.

السعر: تتوفر ماكينة الحلاقة في موقع أمازون بسعر 226 دولارًا.

4- ماكينة Multigroom series 5000:

تتضمن ماكينة الحلاقة Multigroom series 5000 من شركة فيليبس (11) أداة عالية الجودة لتصفيف شعر الوجه والرأس بسهولة، كما تأتي مع أداة التشذيب المعدنية المزوّدة بتقنية (DualCut) بدون مشط للحصول على تحديد دقيق للحية زشعر الرأس أو لتشذيب شعيرات الجسم لأقصى حد.

كما تتميز هذه الماكينة بأنها تشحذ الشفرات تلقائيًا، حيث تلمس الشفرات الفولاذية بعضها بخفة فتشحذ نفسها أثناء عملها، مما يوفر شفرات حادة كأنها جديدة، حتى بعد الاستخدام لمدة 4 أعوام.



كما تتضمن 7 أمشاط للحلاقة منها: مشطان للحية الخفيفة، ومشط لحية قابل للضبط، و 3 أمشاط للشعر، ومشط للجسم، وتحتوي على مقبض مطاطي مانع للانزلاق لمستوى راحة وتحكّم محسّن، وتدعم ميزة مقاومة الماء، وتأتي ببطارية قابلة للشحن توفر مدة استخدام تصل إلى 80 دقيقة بشحنة واحدة.

تتوفر مجموعة الحلاقة Multigroom series 5000 بسعر 295 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها في موقع أمازون السعودية مع خصم 35% أي بسعر 191 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.





