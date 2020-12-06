3 طرق لتفعيل الوضع الداكن في نظام التشغيل macOS Big Sur

يدعم نظام التشغيل (macOS Big Sur) العديد من التحسينات والميزات الجديدة، منها: (الوضع الداكن) Dark Mode الذي يستخدم ألوان معتمة على مستوى النظام، لجعل التركيز على عملك أمرًا أكثر سهولة نظرًا إلى أن المحتوى يصبح بارزًا مع تقليل بروز عناصر التحكم والنوافذ في الخلفية، بالإضافة إلى أنه مريح لعينيك.

إليك كيفية تفعيل الوضع الداكن في إصدار نظام التشغيل macOS Big Sur:

أولًا؛ كيفية استخدام سيري لتفعيل الوضع الداكن:

شغّل المساعد الصوتي (سيري) Siri إذا كان حاسوب ماك الخاص بك يدعمه.

قل الأمر الصوتي التالي: (مرحبًا سيري، تشغيل الوضع الداكن) Hey Siri turn on Dark Mode.

لإيقاف الوضع الداكن، قل الأمر الصوتي التالي: (مرحبًا سيري، إيقاف الوضع الداكن) Hey Siri, turn Off Dark Mode أو (مرحبًا سيري، تشغيل الوضع الفاتح) Hey Siri, turn on Light Mode.

ثانيًا؛ استخدام مركز التحكم:



اضغط على رمز (مركز التحكم) Control Center ، في أعلى الجهة اليمنى في الشاشة الرئيسية.

اضغط على السهم الموجود بجوار خيار (العرض) Display.

في النافذة الجديدة التي تظهر لك، قم بالضغط على خيار (الوضع الداكن) Dark Mode.

ثالثًا؛ تفعيل الوضع الداكن من خلال الإعدادات:

اضغط على قائمة آبل في شريط القوائم.

من القائمة المنسدلة التي تظهر لك، اضغط على خيار (تفضيلات النظام) System Preferences.

في النافذة التي تظهر لك، اضغط على خيار (عام) General في أعلى الجهة اليسرى من النافذة.

بجوار خيار (المظهر) Appearance، اضغط على خيار (داكن) Dark الموجود في المنتصف.

يمكنك أيضا ضبط المظهر ليتغير تلقائيًا من فاتح إلى داكن خلال النهار من خلال اختيار (تلقائي) Auto في الجهة اليمنى.

الجدير بالذكر أن نظام (MacOS Big Sur) هو الإصدار الأول من نظام التشغيل (ماك أوإس) الذي تعمل به أجهزة ماك التي تعمل بمعالج (إم1) M1 الجديد، وتقول آبل: “إن الجمع بين نظام (Big Sur) ومعالج (M1) يرتقي بجهاز ماك إلى مستوى جديد تمامًا، حيث يقدمان لك قدرات مذهلة، وكفاءة فُضلى، وتطبيقات أكثر من أي وقت مضى”.

ولمعرفة خطوات كيفية تثبيته في حاسوب ماك الخاص بك، يمكنك الاطلاع على هذا المقال: “كيفية تثبيت الإصدار النهائي من نظام MacOS Big Sur في حاسوبك”.





