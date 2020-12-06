3 نصائح لحل مشكلة استهلاك باقة الإنترنت المنزلية بسرعة

تزداد أهمية شبكة (الواي فاي) Wi-Fi في المنزل الآن، حيث نحتاج إليها لاتصال جميع الأجهزة الموجودة في المنزل سواء كانت الأجهزة الشخصية أو أجهزة المنزل الذكي، ولكن هناك الكثير من المشاكل التي قد نواجهها منها: استهلاك باقة الإنترنت المنزلية بسرعة، مما يجعلك تفكر في الاشتراك في خطة إنترنت أعلى، أو تفكر في تغيير جهاز التوجيه نفسه.

ولكن في الحقيقة يوجد حل آخر عملي وأقل تكلفة، وهو البحث عن أسباب استهلاك الباقة بسرعة، والعمل على ومعالجتها للحصول على تجربة استخدام أفضل. لذلك سنستعرض اليوم 3 نصائح تساعد في التغلب على هذه المشكلة:

1- استخدام الأدوات المضمنة في الحاسوب:

يمكنك استخدام الأدوات المدمجة في نظام تشغيل الحاسوب لمعرفة ما هو التطبيق أو الجهاز الذي يستهلك أكبر قدر من باقة الإنترنت المنزلية حيث يمكنك تقليل استخدام التطبيق أو الجهاز وإيقاف تشغيله مؤقتًا في حالة عدم استخدامه لتقليل استهلاك الباقة.

أولًا؛ في نظام التشغيل ويندوز 10:

انتقل إلى صفحة (الإعدادات) في حاسوبك الذي يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10.

في مربع البحث بالأعلى، اكتب: (استخدام البيانات) Data usage.

اضغط على خيار (عرض استخدام البيانات) Data usage Overview.

ضمن قسم (الحالة) Status في الجهة اليمنى من الشاشة، اضغط على خيار (استخدام البيانات) Data usage الذي يظهر أسفل اسم الشبكة.



ستظهر لك قائمة التطبيقات التي استهلكت معظم باقة الإنترنت خلال الشهر الماضي.

ثانيًا؛ في نظام التشغيل ماك أوإس:

قم بتشغيل تطبيق (مراقب النشاط) Activity Monitor.

اضغط على علامة التبويب (الشبكة) Network.

هنا يمكنك معرفة التطبيقات التي تستهلك باقة الإنترنت.

2- استخدام تطبيق لتشخيص شبكة الواي فاي:

يمكن لتطبيقات تشخيص الشبكة المتخصصة مراقبة حركة مرور اتصال الإنترنت على أساس كل جهاز أو تطبيق، حيث يمكنك استخدام تطبيق، مثل: Little Snitch لمستخدمي حواسيب ماك، أو تطبيق GlassWire لمستخدمي حواسيب ويندوز لعرض المزيد من التفاصيل عن التطبيقات التي تستهلك باقة الإنترنت المنزلية.

3- فحص جهاز التوجيه الخاص بك:

في بعض الأحيان ربما يكون العامل المؤثر في استهلاك باقة الإنترنت لا علاقة له بالحاسوب أو التطبيقات بصورة عامة، في هذه الحالة يمكنك استخدام تطبيق يراقب عمل جهاز التوجه الخاص بك وإبلاغك عن الأجهزة أو التطبيقات التي تستهلك أكبر قدر من باقة الإنترنت في جهاز التوجيه.

تتوفر الكثير من التطبيقات المخصصة لمراقبة جهاز التوجيه، ومنها: تطبيق (xFi) الذي يتيح معرفة استهلاك كل جهاز لبيانات الإنترنت خلال اليوم السابق، ولكن تذكر يجب عليك قضاء بعض الوقت في إعداد التطبيق وإضافة الأجهزة التي ستتصل بالشبكة للحصول على قراءة واضحة عن استهلاك الأجهزة والتطبيقات كل على حدة.





