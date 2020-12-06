آبل تفكر في ماك بوك باللون الأسود غير اللامع

تفكر شركة آبل في إمكانية صنع أجهزة حواسيب (ماك بوك) MacBook باللون الأسود غير اللامع، وذلك وفقًا لبراءة اختراع جديدة مودعة لدى مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية.

وتقدمت الشركة بطلب للحصول على براءة اختراع بشأن اللون الأسود غير اللامع الشديد الامتصاص للضوء لمجموعة من المنتجات، ومن ضمنها هواتف آيفون وأجهزة آيباد وحواسيب ماك بوك.

ويحدد طلب براءة الاختراع، بعنوان (الجزء المؤكسد ذو المظهر الأسود غير اللامع)، خصائص الحل اللوني وعمليات التصنيع الممكنة لتحقيق ذلك.

وتشير براءة الاختراع إلى أنه يمكن استخدام الحل اللوني عبر مجموعة من المعادن والسبائك المعدنية، ومن ضمنها الألومنيوم والتيتانيوم والفولاذ.

ويتكون الحل اللوني من طبقة مؤكسدة تشتمل على ميزات لامتصاص الضوء المرئي، كما تحتوي الطبقة على مسام، حيث يتم غرس الجزيئات اللونية داخل المسام لينتج سطح باللون الأسود غير اللامع المكثف.

ومن الصعب الحصول على اللون الأسود الأصلي، حيث تكون معظم المنتجات التجارية باللون الأسود هي عبارة عن اللون الرمادي الداكن.

وتوضح براءة الاختراع أن ترسيب جزيئات الصبغة داخل مسام الطبقة المؤكسدة لا يكفي لإضفاء اللون الأسود الحقيقي.

وتتمثل إحدى المشكلات التي ينطوي عليها الأمر في أنه كلما كان اللون الأسود أكثر قتامة، زاد اللمعان، الذي بدوره يعكس قدرًا كبيرًا من الضوء المرئي.

ويبدو أن حل آبل يعادل الحلول الحالية ذات اللون الأسود الحقيقي، مثل Vantablack، وهي واحدة من أحلك المواد المعروفة، حيث تمتص ما يصل إلى 99.965 في المئة من الضوء.

وقالت آبل: من الصعب الحصول على اللون الأسود الحقيقي بدلاً من الرمادي الداكن من أجل تعزيز جاذبية المنتج التجميلية للمستهلكين، وفشلت محاولات الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية في تحقيق اللون الأسود الحقيقي.

وأضافت: لم تحقق أفضل المحاولات سوى اللون الرمادي الداكن، ويتمثل أحد التحديات التي تواجه تحقيق اللون الأسود الحقيقي في أن المعدن المؤكسد يمكن أن يكون له طبقة نهائية بلون قادر على عكس كميات كبيرة من الضوء المرئي.

وكما هو الحال مع براءات الاختراع الخاصة بشركة آبل، لا يوجد ما يدل على كون الفكرة ستصل إلى السوق أم لا، ويبدو أن هناك القليل من الشك في أن أجهزة ماك بوك السوداء غير اللامعة ستثبت شعبيتها.

ولا يمكن اعتبار الطلبات دليلاً على ما تنوي شركة آبل طرحه في السوق، ومع ذلك، فإنها تقدم نظرة ثاقبة حول ما تبحث عنه آبل وتطوره خلف الكواليس.





