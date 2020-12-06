آبل تعمل على إصلاح مشكلة الشحن اللاسلكي

أقرت شركة آبل بأن نماذج iPhone 12 تواجه مشكلات في الشحن اللاسلكي باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة وفقًا لمعيار Qi.

ويوضح الدعم الفني للشركة أنها تعمل على إصلاح مشكلة الشحن اللاسلكي التي يواجهها عدد من المالكين عند استخدام أجهزة الشحن المعتمدة.

وقال أحد المستخدمين، واصفًا المشكلة: يمكنك شحنه لاسلكيًا بشكل جيد في يوم ما، لكن لن يتم شحنه في اليوم التالي، وتحتاج إلى إعادة تشغيل الجهاز من أجل شحنه من جديد، وهناك 700 شخص لديهم المشكلة نفسها ضمن منتديات آبل.

وأكد مسؤول تنفيذي في خدمة الدعم، ردًا على كلام المستخدم، أن الشركة على دراية بالمشكلة وأنها تعمل على حلها في الأيام القادمة.

ويبدو أن مشكلة الشحن اللاسلكي تنطبق على مجموعة متنوعة من منصات وحوامل الشحن المختلفة، وتؤدي إعادة تشغيل الهاتف إلى حل المشكلة لفترة من الوقت، لكنها تعود دائمًا في غضون يوم أو يومين.

ومن المحتمل أن يتم إصلاح مشكلة الشحن اللاسلكي لجهاز iPhone 12 في تحديث iOS القادم.

وغالبًا ما يتم الإشادة بشركة آبل لجودة أجهزتها، لكن برامجها ليست كذلك دائمًا، ولا يمكن تجنب الأخطاء، خاصةً في الأيام الأولى للإصدار الجديد، وقد حظي iOS 14 بنصيبه من المشكلات في الأسابيع التي أعقبت إطلاقه في شهر سبتمبر.

وعلى صعيد منفصل، فقد اشتكى بعض المستخدمين في الشهر الماضي من مشكلات في الشاشة، ويبدو أن آبل تعمل على إصلاح.

ووفقًا لتقرير جديد، فإن هناك مستندًا داخليًا يُظهر أن شركة آبل قد اعترفت بوجود المشكلة في بعض شاشات iPhone 12 التي تعرض وميضًا أو توهجًا أخضر أو ​​رماديًا أو غيرها من اختلافات الإضاءة غير المقصودة في ظل بعض الظروف.

ويدعي التقرير أن الوثيقة، التي تمت مشاركتها مع مزودي الخدمة المعتمدين من آبل هذا الأسبوع، تُظهر أن آبل تقول: إنها على دراية بتقارير العملاء المتعلقة بهذه المشكلة وتحقق في الأمر.

وفي الوقت نفسه، يشكو بعض مستخدمي سلسلة iPhone 12 الجديدة من أنهم يواجهون مشكلات في الاتصال بالشبكة، ولا يمكنهم الاتصال بشبكات الجيل الرابع.

فيما أبلغ المستخدمون أيضًا عن وجود مشكلات في الاتصال بشبكات الجيل الخامس في بعض البلدان.

وانتقل المستخدمون المتأثرون إلى منتدى آبل الرسمي لتسليط الضوء على المشكلة، وذكر أحد المستخدمين أنه مجبر على استخدام نقطة الاتصال بالإنترنت من هاتف سامسونج لتشغيل جهاز iPhone 12 الجديد.





