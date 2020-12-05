هل محرك البحث Kiddle مناسب لطفلك؟

زاد اعتماد الأطفال بشكل كبير على الإنترنت خلال عام 2020 وذلك من أجل التعلم عن بُعد بسبب جائحة فيروس كورونا التي ما زالت مستمرة حتى الآن، وعادة ما يقلق الآباء من استخدام أطفالهم للإنترنت، حيث يمكن أن يظهر لهم صور أو مقاطع فيديو أو مواقع ذات محتوى لا يناسبهم، وهنا تأتي الحاجة إلى محركات بحث مخصصة لهم، منها: محرك بحث (كيدل) Kiddle.



ما هو محرك البحث Kiddle وكيف يعمل؟

هو محرك بحث مرئي مصمم خصيصًا للأطفال، يتميز بسهولة الاستخدام وسلاسة الانتقال بين نتائج البحث، من صور ومقاطع فيديو وأخبار، كما أنه يستبعد نتائج البحث غير المناسبة للأطفال، حيث إنه يعتمد على فلاتر بحث آمنة تُظهر نتائح البحث المناسبة للأطفال، بالإضافة إلى أن معظم النتائج يفحصها محررو Kiddle عادة.



الجدير بالذكر أن محرك (كيدل) ليس له أي علاقة بشركة جوجل، ولكن تشير عبارة (بحث جوجل المخصص) Google Custom Search التي تظهر بشكل بارز أسفل شريط البحث مباشرةً إلى أن أي نتائج لم يفحصها محررو Kiddle قد تمت تصفيتها من خلال ميزة البحث الآمن من جوجل، مما يساعد على التخلص من أي محتوى لا يناسب الأطفال.

كيف ترتب نتائج البحث في محرك Kiddel؟

تتضمن النتائج الثلاث الأولى؛ مواقع وصفحات آمنة مكتوبة خصوصًا للأطفال ومنتقاة بعناية وقد فحصها محررو Kiddle.

بينما تتضمن النتائج من 4 إلى 7؛ مواقع آمنة وموثوق بها ليست مكتوبة خصوصًا للأطفال، ولكن بها محتوى مكتوب بطريقة بسيطة، يسهل على الأطفال فهمه ومنتقاة بعناية وقد فحصها محررو Kiddle.

تتضمن النتائج من 8 فصاعدًا؛ مواقع آمنة ومشهورة مكتوبة للبالغين، توفر محتوى احترافيًا، ولكن يصعب على الأطفال فهمها وقد تمت تصفيتها بواسطة ميزة البحث الآمن من جوجل.

تجدر الإشارة إلى أن محرك Kiddel يقوم بحظر بعض مصطلحات البحث المخلة بالآداب أو غير اللائقة تمامًا، حيث يؤدي البحث عنها إلى ظهور رسالة خطأ تقول: (عفوًا، حاول مرة أخرى)، بالإضافة إلى ذلك يمكن للآباء الإبلاغ عن مواقع الويب المشكوك فيها التي تظهر في نتائج البحث، كما يمكن للمستخدمين أيضًا طلب حظر بعض الكلمات الرئيسية.

لكن مع ذلك، وفقًا لشركة Common Sense Media فإن محرك البحث Kiddle يقوم بعمل قوي للغاية في فحص المواقع التعليمية الآمنة وإبرازها في الصفحة الأولى من نتائج البحث، ولكن يمكن أنت تظهر نتائج غير مناسبة في الصفحات التي تليها.



حيث تذكر الشركة: أن محرك (كيدل) صُمم لمنع ظهور الألفاظ النابية والكلمات الأخرى المشكوك فيها في نتائج البحث، ولكن لا يزال من الممكن العثور على بعض المحتويات العنيفة اعتمادًا على نتائج البحث.



حيث تؤدي بعض نتائج البحث إلى ظهور مواقع تسوق وقد تظهر أيضًا إعلانات ذات صلة بالبحث في صفحات النتائج، وقد صُنف محرك البحث وفقًا للشركة نفسها على أنه مناسب للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 أعوام إلى 12 عامًا، ولكنه قُيم فقط بثلاثة نجوم من حيث الجودة الشاملة وإمكانات التعلم.

الخلاصة:

يعتبر محرك البحث Kiddel أداة جيدة للأطفال في الفئة العمرية من 8 إلى 12 عامًا – إذا كنت تشرف عليهم عن كثب – الذين يستخدمونه للأغراض التعليمية، حيث يقدم المعلومات المناسبة لهذه الفئة العمرية، بالإضافة إلى العثور على الصور المناسبة التي يمكنهم تنزيلها واستخدامها لأسباب شخصية أو تعليمية.





