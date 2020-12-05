سامسونج تنهي دعمها لأجهزة Galaxy Gear القديمة

تخطط شركة سامسونج لإنهاء دعمها لعدد من أجهزتها القابلة للارتداء من فئة Galaxy Gear عند إطلاق سلسلة Galaxy S21 في حدث Unpacked في أوائل شهر يناير.

وكان هناك وقت أصدرت فيه سامسونج أجهزتها القابلة للارتداء تحت اسم Gear وليس Galaxy، وكان من بينها الساعة الذكية الأولى من نوع Galaxy Gear، وجهاز تتبع اللياقة البدنية الأول Gear Fit.

ووفقًا لتقرير جديد، فإن هناك عددًا قليلاً من ساعات سامسونج الذكية وأجهزة تتبع اللياقة البدنية التي لن تعمل مع سلسلة Galaxy S21 الجديدة.

كما تجعل هواتف سامسونج الجديدة الأخرى، مثل Galaxy A32 و Galaxy A52 ، هذه الأجهزة القديمة غير متوافقة.

وإليك الأجهزة القابلة للارتداء التي يُزعم أنها لن تعمل مع Galaxy S21:

Samsung Galaxy Gear.

Samsung Galaxy Gear 2.

Samsung Galaxy Gear 2 Neo.

Samsung Gear S.

Samsung Gear Fit.

وأعلنت سامسونج عبر إشعار في تطبيقها للأعضاء في ألمانيا Samsung Members أن أجهزة Gear القديمة لن تكون متوافقة مع الهواتف التي ستظهر في عام 2021.

ويقول الإشعار: لا يمكن ضمان جودة الخدمة الحالية لأجهزة Samsung Gear القابلة للارتداء من خلال تحديثات التطبيق وحدها، ولم يعد من الممكن استخدام أجهزة Samsung Gear القديمة القابلة للارتداء مع هواتف سامسونج الذكية الجديدة الصادرة العام المقبل.

ويتم إبلاغ مستخدمي هذه الأجهزة القابلة للارتداء عبر إشعار من تطبيق Galaxy Wearable إذا لم يعد الجهاز مدعومًا.

ويدعي التقرير أن هذه الأجهزة ستستمر في العمل مع هواتف سامسونج الذكية القديمة، لكن لن تتمكن من استخدامها مع Galaxy S21.

وقدمت سامسونج في الماضي دعمًا كبيرًا لأجهزة Galaxy Gear، لكن يبدو أن العمر الافتراضي لهذه الأجهزة قد شارف على النهاية.

وكما يشير التقرير، فإنه من غير الواضح ما خططت له سامسونج لجهازي Gear S2 و Gear S3، وكلاهما تجاوز عمره بضع سنوات حتى الآن.

وإذا كان لديك أحد هذه الأجهزة القديمة واستخدمتها مع هاتف صادر في عام 2020 أو أقدم، فيمكنك الاستمرار في القيام بذلك في عام 2021.

ولدى سامسونج الكثير من الساعات الذكية وأجهزة تتبع اللياقة البدنية المتاحة في السوق، مما يعني أنه لا يوجد نقص في الخيارات.

وأطلقت الشركة حديثًا ساعتها الذكية Galaxy Watch 3 المصنعة من التيتانيوم، التي يمكنك العثور عليها في الولايات المتحدة مقابل 599 دولار.

ومن المفترض أن نعرف المزيد من المعلومات حول صحة التقرير بعد أن تكشف سامسونج النقاب عن سلسلة Galaxy S21.





