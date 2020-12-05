جوجل تجلب خيار Tab Search إلى Chrome OS

طرحت شركة جوجل النسخة 87 من نظامها التشغيلي لأجهزة كروم بوك Chrome OS بعد تأخير قصير.

وهناك عدد من الميزات لمساعدتك أثناء تصفح الويب وعند استخدام ملحقات البلوتوث في هذه النسخة، التي من المفترض أن تتوفر في الأيام القادمة.

ويساعد خيار Tab Groups الأشخاص على إدارة وإخفاء علامات التبويب بشكل أفضل، لكنه لا يقلل دائمًا من العدد المفتوح.

وتقدم جوجل الآن خيار (البحث ضمن علامات التبويب) Tab Search للسماح للمستخدمين بالعثور على علامة تبويب محددة عبر جميع النوافذ المفتوحة.

وتضيف الشركة أيضًا خيار (البحث ضمن علامات التبويب) Tab Search إلى إصدار سطح المكتب من متصفح كروم.

وقالت جوجل: تظهر الميزة في منتصف نوفمبر لأجهزة كروم بوك، على أن تظهر قريبًا ضمن منصات سطح المكتب الأخرى.

ويمكن الوصول إلى الميزة من خلال زر القائمة المنسدلة الدائري الشكل في الزاوية العلوية اليمنى أو بالضغط على مفاتيح Ctrl-Shift-A، بحيث تعرض قائمة بكل علامات التبويب المفتوحة.

وتعرض الميزة أيقونة علامة التبويب المفتوحة واسمها بالإضافة إلى زر إغلاق فردي لسهولة التحكم.

وتسرد النسخة 87 من Chrome OS الآن مستويات بطارية أجهزة البلوتوث التي قمت بتوصيلها بجهاز الحاسب، مثل سماعات الرأس اللاسلكية، في قوائم الإعدادات والإعدادات السريعة.

ويبدو أن هذه الميزة خاصة بشكل أساسي لسماعات الرأس اللاسلكية، وتُظهر إشعارًا بالمستوى الحالي في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة عند الاتصال.

وتضيف النسخة 87 من نظام التشغيل Chrome OS أيضًا 36 خلفية جديدة صممها فنانون مختلفون، ويمكن تعيين إحدى الخلفيات الجديدة من خلال النقر بزر الفأرة الأيمن عبر سطح المكتب واختيار خيار “تعيين الخلفية”.

وقالت جوجل: عمل فريقنا مع الفنان الهولندي (ريك بيركلمانز) Rick Berkelmans لاستكشاف الإمكانات الإبداعية لأجهزة كروم بوك.

وأضافت: بدأ بيركلمانز حديثًا باستكشاف الرسوم التوضيحية الرقمية عبر كروم بوك، واستخدم تطبيق Chrome Canvas المدمج مع قلم لتصميم الخلفيات لأجهزة كروم بوك باستخدام أجهزة كروم بوك.

وتشمل الميزات الأخرى في هذا الإصدار ما يلي:

يدعم الحفظ في Google Drive إعادة تسمية الملف واختيار المجلد الذي تريد تخزينه فيه.

تدعم أجهزة Chrome OS الآن تبديل أجهزة الوصول.

حدثت جوجل إعدادات اللغة لتكون أسهل في التنقل بالنسبة للمستخدمين المتعددي اللغات.

يدعم خيار مبدل النوافذ الآن الفأرة وشاشة اللمس وإدخال القلم.

تضيف النسخة 87 تحسينات مرئية عند إعادة تسمية المكاتب الافتراضية.





