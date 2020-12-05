5 أشياء يجب الانتباه لها قبل استخدام الطائرات المسيّرة

يعد امتلاك (طائرة مسيّرة) Drone أمرًا مثيرًا للغاية، حيث تتيح لك تسجيل الفيديو أو التصوير الفوتوغرافي في أماكن لا تتمكن من الوصول إليها عادة، ولكن تعتبر مسألة أخذ الاحتياطات المناسبة قبل استخدامها أمرًا بالغ الأهمية، حيث هناك العديد من الأشياء التي يجب الانتباه لها.

إليك 5 أشياء مهمة يجب الانتباه لها قبل استخدام الطائرات المسيّرة:

1- ابحث عن أفضل طراز يناسب عملك:

قبل أن تقرر شراء طائرة مسيّرة يجب عليك البحث جيدًا عن الطراز المناسب لاستخدامك، حيث يوجد في السوق الآن الآلاف من الطرز التي تعدك بتجربة رائعة، لذا إذا كنت تسافر كثيرًا وتريد أن تكون قادرًا على التحرك بسهولة، ففكر في شراء طراز خفيف الوزن وصغير الحجم.

كما تعتبر الطائرات المسيّرة التي يمكن طيها من أفضل الخيارات، لذا يجب عليك البحث جيدًا واستكشاف المواصفات التي تُناسب استخدامك، كما يمكنك إجراء التعديلات الخاصة بك، من خلال إزالة المكونات التي لا تحتاج إليها، مثل: واقيات الحماية التي تضيف وزنًا غير ضروري.

2- عمر البطارية:

يعتبر عمر البطارية عاملًا مهمًا جدًا في تجربة استخدامك للطائرة المسيّرة، ومن الأشياء المهمة التي يجب عليك الانتباه لها جيدًا عند اختيار الطراز المناسب لك، وبشكل عام تعتبر الطائرة المسيّرة التي تعمل ببطارية تستمر ما بين 10 إلى 20 دقيقة بشحنة واحدة مناسبة جدًا خاصة عند استخدامها في التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو.

3- تحقق من حالة الطقس قبل الطيران:

يمكن للظروف الجوية المفاجئة أن تقدم لك تجربة سيئة للغاية في الاستخدام، لذا قبل البدء باستخدام الطائرة المسيّرة في مهام العمل تحقق جيدًا من حالة الظروف الجوية في منطقتك، وهنا يمكنك الاستعانة بأحد التطبيقات المخصصة لذلك، ومنها: تطبيق (Hover) الذي يتيح لك الوصول إلى جميع المعلومات التي تحتاجها لاستخدام الطائرة في موقعك الحالي، حيت يُظهر لك حركة النقل الجوي القريبة، والظروف الجوية الحالية والمتوقعة، ويخبرك هل من الآمن الطيران في موقعك الحالي أم لا.

بالإضافة إلى إظهار بيانات الطقس بالتفصيل، ابتداءً من درجة الحرارة وسرعة الرياح واتجاهها وانتهاءً بتوقّع سقوط أمطار، ويدعم أيضًا ميزة (سجلّ الطيران) التي تتيح لك حفظ بيانات رحلتك وتتبعها.

4- قم بتثقيف نفسك في هذا المجال:

قبل استخدام أي طائرة مسيّرة يجب عليك القراءة جيدًا والإلمام بالمعلومات الأساسية، مثل: كيفية التخطيط للتحليق، ومعرفة قواعد استخدام هذه الطائرات في منطقتك، والأماكن المرخصة للتحليق عبرها، والمؤسسات غير المسموح الاقتراب، منها وكيفية الطيران بأمان حول الأشخاص والمركبات والمجالات الجوية الحساسة، وبهذه الطريقة لن تنتهك القوانين المحلية.

5- قد تحتاج إلى رخصة لاستخدام طائرة مسيّرة:

يجب عليك التأكد من أن لديك كل الوثائق الرسمية التي تتيح لك تشغيل طائرة مسيّرة في البلد الذي توجد فيه، حيث إن بعض الدول لديها قواعد خاصة قد تصل إلى ضرورة الحصول على ترخيص رسمي للطيران لمالكي هذه الطائرات.





