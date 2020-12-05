5 أشياء يجب الانتباه إليها قبل استخدام الطائرات المسيرة

يعد امتلاك (طائرة مسيّرة) Drone أمر مثير للغاية، حيث تتيح لك تسجيل الفيديو أو التصوير الفوتوغرافي في أماكن لا تتمكن من الوصول إليها عادة، ولكن تعتبر مسألة أخذ الاحتياطات المناسبة قبل استخدامها أمر بالغ الأهمية، حيث هناك العديد من الأشياء التي يجب الانتباه إليها.

إليك 5 أشياء مهمة يجب الانتباه إليها قبل استخدام الطائرات المسيّرة:

1- ابحث عن أفضل طراز يناسب عملك:

قبل اتخاذ قرار شراء طائرة مسيّرة يجب عليك البحث جيدًا عن الطراز المناسب لاستخدامك، حيث يوجد في السوق الآن الآلاف من الطرز التي تعدك بتجربة رائعة، لذا إذا كنت تسافر كثيرًا وتريد أن تكون قادرًا على التحرك بسهولة، ففكر في شراء طراز خفيف الوزن وصغير الحجم.

كما تعتبر الطائرات المسيرة التي يمكن طيها من أفضل الخيارات، لذا يجب عليك البحث جيدًا واستكشاف المواصفات التي تُناسب استخدامك، كما يمكنك إجراء التعديلات الخاصة بك، من خلال إزالة المكونات التي لا تحتاج إليها، مثل: واقيات الحماية التي تضيف وزنًا غير ضروري.

2- عمر البطارية:

يعتبر عمر البطارية عامل مهم جدًا في تجربة استخدامك للطائرة المسيرة، ومن الأشياء المهمة التي يجب عليك الانتباه إليها جيدًا عند اختيار الطراز المناسب لك، وبشكل عام يعتبر الطائرة بدون طيار التي تعمل ببطارية تستمر ما بين 10 إلى 20 دقيقة بشحنة واحدة مناسبة جدًا خاصة عند استخدامها في التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو.

3- تحقق من حالة الطقس قبل الطيران:

يمكن للظروف الجوية المفاجئة أن تقدم لك تجربة استخدام سيئة للغاية، لذا قبل البدء باستخدام الطائرة المسيرة في مهام العمل تحقق جيدًا من حالة الظروف الجوية في منطقتك، حيث يمكنك الاستعانة بتطبيق Hover الذي يتيح لك الوصول إلى جميع المعلومات التي تحتاجها لاستخدام الطائرة في موقعك الحالي، حيت يُظهر لك حركة النقل الجوي القريبة، والظروف الجوية الحالية والمتوقعة، ويخبرك هل من الآمن الطيران في موقعك الحالي أم لا.



بالإضافة إلى إظهار بيانات الطقس بالتصفيل ابتداءً من درجة الحرارة وسرعة الرياح واتجاهها وانتهاءً بتوقع سقوط أمطار، ويدعم أيضًا ميزة (سجل الطيران) التي تمكنك من حفظ بيانات رحلتك وتتبعها.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

4- قم بتثقيف نفسك في هذا المجال:

قبل استخدام أي طائرة مسيرة يجب عليك القراءة جيدًا والإلمام بالمعلومات الأساسية، مثل: كيفية التخطيط للتحليق ومعرفة قواعد استخدام هذه الطائرات في منطقتك، والأماكن المرخصة بالتحليق عبرها، والمؤسسات غير المسموح الاقتراب منها وكيفية الطيران بأمان حول الأشخاص والمركبات والمجالات الجوية الحساسة، وبهذه الطريقة لن تنتهك القوانين المحلية.

5- قد تحتاج إلى رخصة لاستخدام طائرة مسيرة:

يجب عليك التأكد من أن لديك كل الوثائق الرسمية التي تتيح لك تشغيل طائرة مسيرة في البلد الذي توجد فيه، حيث إن بعض الدول لديها قواعد خاصة قد تصل إلى ضرورة الحصول على ترخيص رسمي للطيران لمالكي هذه الطائرات.





