صفقة اليوم.. اشترك في 8 خدمات للترفيه والتعلم مع خصم 78%

تتيح لك هذه الحزمة الاشتراك في 8 خدمات متنوعة تساعدك على تعلم لغات جديدة، وحماية بياناتك، بالإضافة إلى عدد من خدمات الألعاب وبث الفيديو، منها: خدمة (PlayStation Plus) لألعاب الفيديو، و خدمة (KeepSolid VPN) لإخفاء هويتك أثناء التصفح وحماية بياناتك، وتطبيق (Memrise) لتعلم اللغات، وخدمات History Hit TV و Topic Streaming، و Kast TV لبث الفيديو، وغير ذلك.