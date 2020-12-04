صفقة اليوم.. اشترك في 8 خدمات للترفيه والتعلم مع خصم 78%

- الحزمة المصغرة للترفيه وخدمات البث The Entertainment & Streaming Mini Bundle Ft. PlayStation Plus.
- تتيح لك هذه الحزمة الاشتراك في 8 خدمات متنوعة تساعدك على تعلم لغات جديدة، وحماية بياناتك، بالإضافة إلى عدد من خدمات الألعاب وبث الفيديو، منها: خدمة (PlayStation Plus) لألعاب الفيديو، و خدمة (KeepSolid VPN) لإخفاء هويتك أثناء التصفح وحماية بياناتك، وتطبيق (Memrise) لتعلم اللغات، وخدمات History Hit TV و Topic Streaming، و Kast TV لبث الفيديو، وغير ذلك.
- تتضمن هذه الحزمة عضوية لمدة عام في خدمة (PlayStation Plus): حيث يمكنك الاتصال بمجتمع ألعاب ضخم عبر الإنترنت؛ للمنافسة في ألعاب الفيديو الكلاسيكية، مثل: Star Wars: Battlefront، و Uncharted والمزيد. كما ستحصل على ألعاب جديدة شهريًا لتلعبها في مكتبة تتوسع باستمرار.
- الاشتراك مدى الحياة في خدمة (KeepSolid VPN Unlimited) التي تتيح لك إخفاء هويتك أثناء تصفح الإنترنت، وكذلك الوصول إلى المواقع والألعاب المحجوبة في بلدك، كما تدعم العديد من ميزات الأمان، مثل: الحماية من البرامج الضارة، ودعم مانع الإعلانات، وجدار الحماية، ومنع التتبع. بالإضافة إلى كل ذلك يتيح لك هذا الاشتراك حماية 5 أجهزة في الوقت نفسه.
- الاشتراك مدى الحياة في تطبيق (Memrise) لتعلم اللغات: يتيح لك الوصول إلى 22 لغة مختلفة للاختيار من بينها، ومع الوصول إليها مدى الحياة يمكنك التعلم في أي وقت.
- يعتمد تطبيق (Memrise) في عمله على تقنيات التعلم الآلي التي ترشح لك الدروس بناءً على احتياجاتك الفردية للتخلص من ملل تعلم لغة جديدة، ويتيح لك التعلم باستخدام مقاطع فيديو لمتحدثين أصليين حقيقيين، حيث يساعدك الاستماع إلى الكثير من أساليب التحدث المختلفة واللهجات الحقيقية على بناء قدرتك بشكل طبيعي على فهم الفروق الدقيقة بين اللهجات المختلفة.
- الاشتراك لمدة عام في منصة (History Hit TV): للوصول إلى مئات الأفلام الوثائقية والمقابلات والأفلام التاريخية. كما تتضمن مكتبة ضخمة من ملفات البودكاست للاستماع إليها في أي وقت وفي أي مكان، وتضاف إلى المكتبة أفلام وعروض جديدة كل أسبوع.
- الاشتراك لمدة عام في منصة (Topic Streaming) لبث الفيديو، حيث يتيح لك الوصول إلى آلاف الأفلام والعروض التلفازية، كما تقدم العديد من الأفلام والعروض الأصلية من إنتاجها كما تفعل نتفليكس.
- الاشتراك لمدة عام في خدمة (Kast TV) لمشاركة الفيديو مع الآخرين، حتى تتمكنوا من مشاهدة الأفلام والعروض التلفازية معًا، واللعب بألعاب الفيديو معًا، مما يجعل من السهل التواصل مع الأصدقاء أينما كانوا.
- الاشتراك مدى الحياة في تطبيق (JustStream PRO) الذي يتيح لك عرض المحتوى من حاسوب ماك على شاشة التلفاز والاستمتاع به على الشاشة الكبيرة دون الحاجة إلى أسلاك أو أي أجهزة إضافية.
- لا يقتصر التطبيق على عرض مقاطع الفيديو فقط، بل يتيح لك عرض الصور أو العروض التقديمية، أو المقاطع الصوتية، أو التطبيقات، كما يتيح لك استئناف تشغيل الفيديو أو الصوت من حيث توقف التشغيل في أي وقت.
- التوفر: أونلاين.
- خيارات الوصول: الحاسوب، والهاتف الذكي.
- ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
600 دولارٍ.
- السعر الحالي بعد الخصم: 129.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 78%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
إذا كنت تريد الحصول على خيارات أكثر من تطبيقات تعلم اللغات، وخدمات VPN، وتطبيقات إدارة كلمات المرور لحماية بياناتك، ومنصات التصميم، ومنصات إدارة المشاريع، بالإضافة إلى دورات تدريبية في الكثير من المجالات، وغير ذلك الكثير، يمكنك زيارة رابط صفقة اليوم للحصول على المزيد من الصفقات بعروض مغرية للغاية.
فيما يلي بعض أسماء الخدمات والتطبيقات التي تتضمنها هذه الحزمة:
- PlayStation Plus: 1-Yr Subscription
- Memrise Language Learning: Lifetime Subscription
- VPN Unlimited: Lifetime Subscription
- History Hit TV: 1-Yr Subscription
- Topic Streaming Platform: 1-Yr Subscription
- Kast TV Premium: 1-Yr Subscription
- Elmedia Player PRO: Lifetime Subscription
- JustStream PRO Mac Mirror Display App: Lifetime Subscription