Royole‏ تعتزم إطلاق ‏FlexPai 2‎‏ القابل للطي عالميًا قريبًا

أطلقت شركة Royole في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي هاتفها الذكي القابل للطي الثاني المسمى FlexPai 2 في الصين، وذلك بسعر يبدأ من 988 يوانًا، أو ما يقرب من 1,471 دولارًا أمريكيًا.

وكانت الشركة الصينية هي الأولى في إطلاق هاتف ذكي بشاشة قابلة للطي في السوق، وهو Royole FlexPai، وبه سبقت كلًا من شركتي سامسونج، وهواوي.

ووعدت الشركة في شهر آذار/ مارس الماضي بتحسين الفكرة مع FlexPai 2 الجديد، الذي يتشابه مع هاتف الشركة الأول Flexpai من حيث الشكل، ولكنه يأتي بمفصل وشاشة محسّنة، ويحتوي الجيل الثالث من الشاشة المرنة القابلة للطي Cicada Wing.

ويأتي الهاتف بسماكة 6.3 ملم حين فتح الشاشة، وبسماكة 12.8 ملم حين طيها، وتدعي Royole أن المفصل الجديد المسمى Super Seamless & Stepless Hinge والمصمم لها خاصةً لا يتضمن فجوة، وهو مقاوم للتآكل، ومتين ميكانيكيًا، ولا يحتوي فجوات تسمح بدخول الغبار إلى الجهاز والتأثير في متانة الهاتف.

وتأتي شاشة الهاتف بقياس 7.8 بوصات، وبدقة 1920×1440 بكسلًا. ويحتوي الهاتف معالجًا ثماني النوى من نوع (سنابدراجون 865)، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت، وبطارية بسعة 4,450 ميلي أمبير في الساعة، ودعم شبكات الجيل الخامس 5G.

ويقدم الهاتف أربع كاميرات خلفية بدقة 64 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 16 ميجابكسل للثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض، وبدقة 8 ميجابكسل للثالثة، وبدقة 32 ميجابكسل للرابعة.

والآن، نقل موقع The Verge عن ممثل لشركة Royole أن الشركة مسرورة بأداء FlexPai 2 في الصين حتى الآن، ولكنها لم تكشف عن بيانات المبيعات. مع الإشارة إلى أن الهاتف أرخص بنحو 500 دولار أمريكي مقارنةً بهاتف Galaxy Fold 2 من سامسونج.

وتقول Royole أيضًا: إنها تخطط للإعلان عن التوافر العالمي للهاتف في أوائل العام المقبل.





