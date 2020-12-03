يوتيوب توسع ميزة العروض الأولى لزيادة ترويج القنوات

توسع منصة يوتيوب ميزة العروض الأولى – المستخدمة لمقاطع البث المباشر المسجلة سابقًا – من خلال إضافة دعم للمقاطع الدعائية وعمليات إعادة التوجيه من العروض السابقة المباشرة ومؤقتات العد التنازلي.

وتقول الشركة: إنه كان هناك نمو بنسبة 85 في المئة في الاستخدام اليومي للميزة من أكثر من 8 ملايين قناة، وقد تجعل هذه الإضافات العروض الأولى مفيدة في المزيد من السيناريوهات.

وتم تصميم الميزة لتقديم بعض مزايا البث المباشر عبر يوتيوب، مثل الدردشة المباشرة، لكن مع التحكم في مقطع الفيديو المُسجل سابقًا.

ويستخدم صناع المحتوى الميزة عادةً للترويج لفيديو قادم مسجل سابقًا من خلال إنشاء صفحة مستقلة حيث يمكن لمعجبيهم التجمع والدردشة قبل ظهور المقطع الجديد.

ونمت حالات استخدام العروض الأولى بالنظر إلى أن الوباء قد جعل المهرجانات والمؤتمرات السينمائية تحدث عبر الإنترنت

وتحاول التغييرات الجديدة الاستفادة من هذا الزخم حيث أصبحت الأحداث عبر الإنترنت هي القاعدة، حيث تضيف يوتيوب ثلاثة تحسينات جديدة إلى الميزة لجعلها أكثر قيمة للقنوات.

ويُطلق على الميزة الأولى اسم (إعادة التوجيه المباشرة) Live Redirect، بحيث تسمح لصانع المحتوى ببث عرض مباشر سابق قبل إصدار مقطع الفيديو الجديد ثم إعادة توجيه المشاهدين تلقائيًا إلى العرض الأول قبل أن يبدأ.

وتتخيل يوتيوب أن هذه الميزة تحل محل العرض الأولي حتى يعرف المشاهدون ويتحمسوا بشأن مقطع الفيديو القادم قبل إصداره مباشرة.

ويُطلق على الميزة الثانية اسم (العروض الدعائية) Trailers، وهي عبارة عن مقاطع قصيرة تتراوح مدتها بين 15 ثانية وثلاث دقائق يمكن للقنوات إلحاقها بالعرض الأول قبل نشره مباشرة.

ويمكن استخدام المقاطع الدعائية لتشجيع المشاهدين المحتملين على ضبط تذكير.

وتمنح الشركة المبدعين خيار تعيين مؤقت عد تنازلي خاص للعرض الأول مع إضافة خيارات تخصيص إضافية حتى تضمن القنوات مطابقة العد التنازلي لنمط الفيديو الجديد الخاص بهم.

وتقول يوتيوب: إن صناع المحتوى سيكونون قادرين على الاختيار من بين مجموعة متنوعة من السمات والحالات المزاجية بحيث يتوافق المؤقت بشكل أفضل مع محتوى الفيديو، بدلاً من النمط الافتراضي لموقع يوتيوب.

ووفقًا ليوتيوب، يمكن لصناع المحتوى الوصول إلى ميزات Live Redirect و Trailers الجديدة بدءًا من اليوم، على أن يتوفر مؤقت العد التنازلي الخاص في وقت ما خلال الأشهر القليلة المقبلة.





