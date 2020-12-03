ما هي ميزة Fleets في تويتر وكيف تستخدمها؟

أطلقت منصة تويتر خلال الشهر الماضي ميزة جديدة تُسمى (Fleets) في تطبيقها لمستخدمي نظامي التشغيل أندرويد و iOS، وهي نسخة أخرى من ميزة (القصص) الشائعة في معظم منصات التواصل الاجتماعي، حيث تتيح لك نشر محتوى يظهر لمدة 24 ساعة فقط ثم يختفي تلقائيًا، كما تظهر في الجزء العلوي من الصفحة الرئيسية في تطبيق تويتر كما هو الحال في قصص إنستاجرام.



تصف منصة تويتر ميزة (Fleets) بأنها مخصّصة لمشاركة الأفكار العابرة أو التغريدات التي لا تريد أن تظل موجودة في صفحتك الشخصية طوال الوقت، حيث إنها تظهر لمدة 24 ساعة فقط، ثم تختفي. كما تتيح لك مشاركة تغريدات – لك أو لأي شخص آخر – أو صور، أو صور متحركة GIF أو مقاطع فيديو، بالإضافة إلى النصوص مع خيارات متنوعة للخلفية تمامًا مثل: القصص في أي تطبيق آخر.

بعد نشر (Fleets) في تويتر؛ لا يمكن إعادة تغريدها أو تسجيل الإعجاب بها، يمكن فقط للأشخاص الرد عليها بالنقر فوق خيار (إرسال رسالة) Send a message أو أيقونة الرموز التعبيرية التي تظهر في أسفلها.

لم تصل ميزة (Fleets) إلى إصدار سطح المكتب من تويتر حتى الآن، فهي متاحة فقط في تطبيق تويتر في نظامي أندرويد و iOS، ويمكن أن يراها أي شخص يمكنه رؤية حسابك في تويتر بشكل كامل، وفي حال كانت الرسائل الخاصة لديك مفتوحة للجميع، فيمكن عندها لأي شخص الرد عليها. أما إذا قمت بإغلاق الرسائل الخاصّة، فلا يمكن إلا للأشخاص الذين تتابعهم التفاعل معها.

ويمكن للأشخاص الذين لديهم إمكانية رؤية تغريداتك رؤية القصص التي تنشرها عبر ميزة (Fleets ) في تويتر بطريقتين:

إذا كانوا متابعين لك فستظهر القصص الخاصة بك في الشريط الجديد في الجزء العلوي من الصفحة الرئيسية.

يمكن لأي شخص يمكنه رؤية تغريداتك رؤية أي قصص تنشرها من خلال الضغط على صورة ملفك الشخصي، تمامًا كما ما في إنستاجرام. و إذا قمت بحماية تغريداتك، فستتم أيضًا حماية القصص التي تنشرها عبر ميزة (Fleets).

كيفية استخدام ميزة (Fleets) لنشر قصص في تويتر:

لاستخدام هذه الميزة يجب عليك تحديث تطبيق تويتر في جهازك الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد أو iOS إلى أحدث إصدار، ثم يمكنك اتباع الخطوات التالية:

بعد تحديث تطبيق تويتر في هاتفك سيظهر لك في الجزء العلوي من الصفحة الرئيسة شريط يضم القصص الخاصة بالحسابات التي تتابعها، اضغط على صورة حسابك الشخصي التي تظهر في بداية هذا الشريط.

سيظهر لك 4 خيارات في أسفل الشاشة، الأول: (نص) Text لكتابة النص الذي تريده، والثاني: (المعرض) Gallery لاختيار أي صورة أو فيديو من المعرض في هاتفك بحد أقصى 30 ثانية، والثالث: (التقاط) capture لالتقاط صورة داخل تويتر مباشرة، والرابع: (فيديو) Video لتسجيل فيديو مباشرة.

حدد الخيار الذي يناسبك من الخيارات السابقة، كما يمكنك دمج أكثر من خيار معًا مثل إضافة صورة من المعرض في هاتفك ثم الضغط على تبويب النصوص لكتابة نص على الصورة مع إمكانية تغيير لون الخط وخلفية النص.

بعد اﻹنتهاء يمكنك الضغط على زر (Fleet) الذي يظهر في الزاوية العلوية اليسرى، وسيتم مشاركة المنشور كقصة يمكن لمتابعيك رؤيتها والرد عليها عبر الرسائل الخاصة.

كيفية مشاركة التغريدات عبر ميزة (Fleets):

يمكنك مشاركة التغريدات عبر ميزة القصص الجديدة في تويتر سواء كانت تلك التغريدة خاصة بك أو بحساب آخر تتابعه، ويمكنك القيام بذلك عبر الخطوات التالية:

اضغط على التغريدة التي تريد مشاركتها، ثم اضغط على خيار المشاركة الذي يظهر أسفلها.

اضغط على خيار (Share in a fleet)، ويمكنك إضافة نص معين تريده، أو تغيير لون الخلفية.

بعد الانتهاء من التعديل؛ اضغط على خيار (Fleet).





