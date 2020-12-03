سامسونج تطرح أندرويد 11 رسميًا لأجهزة Galaxy S20

كشفت شركة (فيريزون) Verizon أن تشكيلة Galaxy S20 من شركة سامسونج ستكون أول هواتف الشركة التي تتلقى نظام أندرويد 11 من خلال واجهة المستخدم One UI 3.0 في الولايات المتحدة.

وبدأ التحديث الآن بالوصول إلى العملاء، وكانت واجهة المستخدم One UI 3.0 في الإصدار التجريبي العام خلال الشهرين الماضيين، لكنها الآن وصلت بشكل رسمي.

وتتضمن واجهة المستخدم One UI 3.0 العديد من ميزات المراسلة والإشعارات والأمان لنظام أندرويد 11، إلى جانب بعض الوظائف الإضافية الخاصة بواجهة One UI.

وأضافت سامسونج طرقًا أسهل للوصول إلى الأدوات، والتقاط لقطات شاشة، والنقر نقرًا مزدوجًا عبر الشاشة لوضع هاتفك في وضع السكون.

كما يبدو أن الإطلاق الدولي لواجهة المستخدم One UI 3.0 قد بدأ خارج الولايات المتحدة، وأرسلت سامسونج جدولاً كاملاً لتواريخ الإصدار للمستخدمين في مصر، بحيث تتلقى تشكيلة Galaxy S20 الرائدة أندرويد 11 عبر One UI 3.0 في وقت ما في شهر ديسمبر.

ووفقًا للجدول الزمني، ستكون الهواتف القادمة لاستقبال التحديث هي هواتف Galaxy Note 20 و Galaxy Z Fold و Galaxy Note 10 و Galaxy S10 في شهر يناير 2021.

ويستغرق التحديث بعض الوقت ليصل إلى كل هاتف سامسونج يدعمه، لكن لا تتوقع رؤيته عبر Galaxy A10 أو Galaxy A20 أو Galaxy A30S قبل شهر أغسطس.

ويتضمن أندرويد 11 العديد من الميزات لإدارة تعقيد هواتف أندرويد الحديثة، لكن هناك مشكلة التجزئة، حيث بدأت جوجل وسامسونج بالتقارب مرة أخرى بشأن طريقة التعامل مع أندرويد.

واشتهرت سامسونج بأخذها وقتًا طويلاً لإصدار التحديثات، حيث استغرقت خمسة أشهر كاملة لإرسال أندرويد 9.

وحاولت سامسونج تغيير هذا الأمر على مر السنين، حيث أصبحت أفضل في إدارة جدولها الزمني، واستغرق تحديث أندرويد 10 ثلاثة أشهر ليصل إلى الهواتف الأولى.

وتعد مشكلات مثل التجزئة مهمة لأن سامسونج هي الشركة المصنعة للهواتف الكبرى عالميًا، كما أنها شركة المبيعات الكبرى لهواتف أندرويد في الولايات المتحدة.

ويعني هذا أن الاعتماد الواسع النطاق للميزات الجديدة يعتمد إلى حد كبير على اختيار الشركة لتضمينها في الإصدارات الجديدة من One UI.





