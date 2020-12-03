بالونات Loon تعتمد على الذكاء الاصطناعي من جوجل

حققت بالونات Loon، وهي الشركة المملوكة لشركة ألفابت والمسؤولة عن نقل الإنترنت إلى الأرض من بالونات الهليوم في طبقة الستراتوسفير، إنجازًا جديدًا، بحيث إن نظامها للملاحة لم يعد يُدار ببرامج من تصميم الإنسان، ويتم بدلاً من ذلك توجيه البالونات حول العالم بالذكاء الاصطناعي.

وتستخدم الشركة الآن نظام التحكم في الطيران المعزز العميق القائم على التعلم، الذي يكون أكثر كفاءة ومهارة من النظام الأقدم الذي صنعه الإنسان.

ويدير النظام الآن أسطول بالونات Loon فوق كينيا، حيث أطلقت Loon أول خدمة إنترنت تجارية لها في شهر يوليو بعد اختبار أسطولها في سلسلة من مبادرات الإغاثة في حالات الكوارث وبيئات الاختبار الأخرى في معظم العقد الماضي.

وعلى غرار الطريقة التي حقق بها الباحثون تقدمًا مذهلاً في الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بتعليم أجهزة الحاسب كيفية لعب ألعاب الفيديو المتطورة، فإن التعلم المعزز هو تقنية تسمح للبرنامج بتعليم نفسه المهارات من خلال التجربة والخطأ.

ومن الواضح أن مثل هذا التكرار غير ممكن في العالم الحقيقي عند التعامل مع البالونات العالية الارتفاع التي يكون تشغيلها مكلفًا وحتى إصلاحها أكثر تكلفة في حالة تعطلها.

وعلمت Loon، مثل العديد من مختبرات الذكاء الاصطناعي الأخرى التي تحولت إلى التعلم المعزز لتطوير برامج الذكاء الاصطناعي المتطورة، نظامها للتحكم في الطيران كيفية قيادة البالونات باستخدام المحاكاة الحاسوبية، وذلك بمساعدة فريق الذكاء الاصطناعي في شركة جوجل.

وتقول Loon: إن نظامه مؤهل ليكون أول نظام لهذا النوع من الذكاء الاصطناعي في العالم يستخدم في نظام طيران تجاري، ويتفوق على النظام الذي صممه البشر.

وفي أول اختبار حقيقي للنظام عبر بيرو في يوليو 2019، واجه نظام الطيران الذي يتحكم فيه الذكاء الاصطناعي النظام التقليدي، الذي يتم التحكم فيه عبر خوارزمية من صنع الإنسان تسمى StationSeeker.

وتعتقد Loon الآن أن نظامها يمكن أن يكون بمثابة دليل على أن التعلم المعزز العميق يمكن أن يكون مفيدًا للتحكم في أنظمة العالم الواقعي المعقدة من أجل النشاط المستمر والديناميكي بشكل أساسي.





