أمازون تختبر توجيه الأوامر لمساعدها أليكسا كتابةً

بدأت شركة أمازون باختبار ميزة جديدة لتطبيق (أليكسا) Alexa في نظام (آي أوإس) iOS، وهي تسمح للمستخدمين بكتابة الأوامر التي اعتادوا على طلبها صوتيًا من المساعد الذكي.

وقال المتحدث باسم شركة أمازون: “إن الكتابة مع أليكسا هي ميزة تجريبية عامة متاحة لمستخدمي تطبيق أليكسا في نظام آي أوإس، وهي تسمح لك بالتفاعل مع أليكسا دون الحاجة إلى استخدام الصوت، مما يعني أن كل شيء تقوله حاليًا لأليكسا أصبح من الممكن كتابته باستخدام تطبيق أليكسا المحمول. والكتابة مع أليكسا متاحة لمستخدمي آي أوإس في الولايات المتحدة”.

وللوصول إلى الميزة الجديدة، يتعين على المستخدمين النقر على رمز لوحة المفاتيح الذي يظهر حاليًا في الزاوية العليا اليسرى من القائمة الرئيسية للتطبيق. وستعمل الأوامر المكتوبة تمامًا كالأوامر الصوتية، ومع ذلك، فقد أشارت أمازون إلى أن الميزة لا تزال تجريبية، وقد يواجه المستخدمون بعض المشكلات.

يُشار إلى أن تمكين المستخدمين من كتابة الأوامر التي تكون عادةً صوتيةً ليس بالأمر الجديد، إذ إن شركتي جوجل، وآبل توفران هذه الميزة منذ سنوات في مساعديهما الذكيين. ولكن يُعتقد أن هذه الخطوة مرحب به من أمازون، بالنظر إلى شعبية أليكسا، ورغبة المستخدمين أحيانًا بكتابة الأوامر بدلًا من النطق به، خاصةً في الأماكن العامة.

ولم تكشف أمازون عن موعد إطلاق النسخة النهائية من الميزة، ولم تكشف أيضًا عن موعد إطلاقها لنظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل.

يُشار إلى أن اختبار الميزة الجديدة يأتي بالتزامن مع تحديث أمازون لأليكسا بهدف السماح بالتبديل تلقائيًا بين المزيد من اللغات.

واكتسب المساعد الصوتي القدرة على الرد تلقائيًا على الطلبات باللغة الإنجليزية واللغات الأخرى لأول مرة في عام 2019.

ومع ذلك، فقد كان المساعد مقيدًا بلغتين فقط في كل مرة، ولم يتغير ذلك، لكن يمكن الآن للمستخدمين تمكين بضع لغات أخرى في تطبيق أليكسا.





