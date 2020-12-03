أليكسا من أمازون يمكنه التبديل بين المزيد من اللغات

حدثت شركة أمازون مساعدها الصوتي المسمى أليكسا للسماح له بالتبديل تلقائيًا بين المزيد من اللغات.

ويأتي التحديث بعد موجة من إضافات أليكسا الصغيرة على مدار شهر نوفمبر، مما يزيد من الوظائف، ويجعل المساعد الصوتي أكثر فائدة.

واكتسب المساعد الصوتي القدرة على الرد تلقائيًا على الطلبات باللغة الإنجليزية واللغات الأخرى لأول مرة في عام 2019.

ومع ذلك، كنت مقيدًا بلغتين فقط في كل مرة، لم يتغير ذلك، لكن يمكن الآن للمستخدمين تمكين بضع لغات أخرى في تطبيق أليكسا.

ويمكن لمساعد أمازون التحدث بالألمانية والفرنسية والفرنسية الكندية واليابانية والإسبانية الأمريكية والهندية – وكلها مقترنة باللغة الإنجليزية.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين تبديل اللغات دون الدخول إلى التطبيق عبر قول: “أليكسا، تحدث الإسبانية” لتعيين لغة أساسية جديدة أو القول: “أليكسا، تحدث الإسبانية والإنجليزية” للتبديل بينهما.

واكتسب المساعد الصوتي أيضًا القدرة على الاستجابة لما تسميه أمازون “الأهداف الكامنة”، ويعني هذا في الأساس أن أليكسا يمكنه معالجة الطلبات المخفية داخل السؤال الأصلي أو تتبع السؤال الأصلي بشكل طبيعي.

ووفقًا لأمازون، إذا سألت المساعد كم من الوقت يستغرق تحضير الشاي؟، فيمكن أن يفترض المساعد أن الهدف الكامن هو ضبط مؤقت لشرب الشاي، بحيث يقول المساعد: يحتاج خمس دقائق، ويتابع القول: هل تريد مني ضبط مؤقت لمدة خمس دقائق؟.

وإلى جانب هذين التغييرين الرئيسيين، اكتسب المساعد الصوتي القدرة على تضمين أوامر Fire TV في إجراءات أليكسا.

وللمساهمة في زيادة تغلغل المساعد الصوتي عبر المنتجات والخدمات، يمكنك الآن أيضًا استخدام المساعد عبر تطبيق Amazon Shopping للبحث عن المنتجات وتحديثات الحالة للطلبات دون استخدام اليدين.

ولا تمثل هذه سوى عدد قليل من التغييرات الموجهة نحو المهارات في أليكسا التي طرحتها أمازون في شهر نوفمبر.

كما تم تحديث أجهزة Echo ككل أيضًا، وتتوفر إطارات Echo Frames الآن على نطاق واسع، وتتمتع سماعات Echo Buds بمهارات تمرين جديدة يدعمها المساعد الصوتي، ويمكن الآن لأجهزة Echo Show الوصول إلى مركز الرعاية في أمازون للاطمئنان على كبار العمر.





