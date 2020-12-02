Wyze .. ساعة ذكية ببطارية تدوم 9 أيام مقابل 20 دولار

أعلنت Wyze، شركة المنزل الذكي التي اشتهرت بمجموعتها من الكاميرات الأمنية المتصلة بالإنترنت، عن إطلاق ساعتها الذكية الجديدة.

وهناك الكثير من خيارات الساعات الذكية في السوق، لكن معظم الخيارات الجيدة باهظة الثمن.

وتوفر الساعة الذكية الجديدة تتبعًا للصحة وأدوات تحكم ذكية في المنزل، وذلك بسعر يبلغ 20 دولارًا.

وتأتي الساعة بحجمين – 44 ملم و 47 ملم – عندما يتم شحنها في الولايات المتحدة في شهر فبراير 2021، ومثل باقي منتجات الشركة، سيكون سعرها مناسبًا.

ويأتي إعلان Wyze في أعقاب إطلاق أول جهاز تعقب للياقة البدنية للشركة، وهو Wyze Band بسعر 25 دولار، في وقت سابق من هذا العام.

ومن المقرر أن تصل ساعة Wyze ببطارية تدوم 9 أيام، مع تتبع معدل ضربات القلب، ومراقبة الأكسجين في الدم، ومقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، وتتبع الدورة الشهرية، وتتبع النشاط والنوم.

وتتميز الساعة أيضًا بالتكامل مع Google Fit و Apple Health، وتقول Wyze: إن الساعة ستكون قادرة على التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية للشركة، مثل المصابيح، مع الوظائف الأساسية للساعة الذكية، مثل عرض الإشعارات، مما يتيح لك قراءة معاينات البريد الإلكتروني.

ولا تذكر الشركة صراحةً في أي مكان أن ساعتها الذكية تعمل مع أندرويد، لكن تكاملها مع Google Fit يوضح تمامًا أن هذا هو الحال، ومع ذلك، لا يوجد تكامل مع مساعد جوجل Google Assistant ولا تقدم خدمة تتبع نظام تحديد المواقع العالمي GPS.

ويوجد نموذج بقياس 44 مم مع شاشة LCD بقياس 1.4 إنش وبدقة 320×320 بكسل وبطارية بسعة 260 ميلي أمبير، إلى جانب نموذج بقياس 47 مم مع شاشة LCD بقياس 1.75 إنش وبدقة 320×365 بكسل وبطارية بسعة 300 ميلي أمبير.

ويوفر النموذجان المصنوعان من الألومنيوم 16 ميجابايت من مساحة التخزين، وتباع Wyze مقابل 20 دولار عند ظهورها لأول مرة في شهر فبراير، وهناك أحزمة إضافية متاحة مقابل 3.99 دولارات.





