ما هو Google TV وما الفرق بينه وبين Android TV؟

أعلنت شركة جوجل في بداية شهر أكتوبر الماضي عن تغيير اسم تطبيق (Google Play Movies & TV) ليصبح (Google TV)، ويُعد التطبيق بمثابة متجر جوجل لاستئجار الأفلام أو شراؤها وتجميع المحتوى، كما يتيح لك مشاهدة الأفلام والعروض من خدمات البث المختلفة التي تستخدمها، مثل: نتفليكس، وأمازون برايم فيديو، وديزني بلس، و Hulu، و HBO Max، وغيرها،وبذلك يمكنك الوصول إلى المحتوى المرئي الذي تريد مشاهدته في مكان واحد.

كما أطلقت جوجل خلال شهر فبراير الماضي جهاز كروم كاست جديد يعتمد على واجهة (Google TV) يحمل اسم (Chromecast with Google TV)، وهنا أصبح الأمر محيرًا للمستخدمين حول (Google TV) هل هو تطبيق أم نظام تشغيل جديد سيحل محل نظام التشغيل (Android TV).

أولًا؛ ما هو Android TV؟

طورت جوجل نظام (Android TV) لجلب المحتوى الذي تستمتع به في هاتفك الذكي إلى جهاز التلفاز الذكي، ولكن هذا لا يعني أنك ستتلقى المكالمات عبر التلفاز أو يمكنك تصفح رسائل البريد الإلكتروني، ولكن الأمر يتعلق بسهولة التنقل والوصول إلى المحتوى الترفيهي والتفاعل معه بسهولة في شاشات التلفاز الكبيرة.

يتيح لك النظام أيضًا التحكم عبر الأوامر الصوتية بفضل تكامله مع مساعد جوجل الصوتي، وتعمل الواجهة بطريقة سلاسة، مما يسهل عليك القيام بالأشياء التي تريد القيام بها. يدعم النظام تطبيقات الترفيه الأساسية، وهناك فرصة لمطوري تطبيقات أندرويد لتحسين تطبيقاتهم للعمل مع الشاشات الكبيرة بشكل أفضل، ابتداءً من تطبيقات الطقس، إلى تطبيقات الألعاب.



ثانيًا؛ ما هو Google TV؟

لا يحل (Google TV) محل نظام (Android TV)، لأنه ببساطة ليس نظام تشغيل بل هو عبارة واجهة جديدة مبنية على نظام التشغيل (Android TV) لإدارة المحتوى بطريقة أفضل. وبدلاً من البحث في شاشة التلفاز الرئيسية المزدحمة بالتطبيقات للعثور على خدمة البث التي ترغب في مشاهدتها، ستتيح لك واجهة جوجل الجديدة إضافة خدمات البث التي تريدها في حسابك للوصول إليها بسهولة، كما ستقدم لك اقتراحات مخصصة تستند إلى المحتوى الذي تشاهده، وغير ذلك من الميزات الأخرى التي تركز على تسهيل الوصول إلى المحتوى.

ومن ثم؛ في ظل وجود (Google TV) مع نظام التشغيل (Android TV)، فقد أصبح للتلفاز الذكي واجهة خاصة به يمكنك التنقل فيها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، وكذلك الوصول إلى المحتوى الذي تريده بسهولة.

ثالثًا؛ كيف تعمل واجهة Google TV؟

تعتمد واجهة (Google TV) في عملها على تقنيات التعلم الآلي، ومساعد جوجل، وقاعدة البيانات (Knowledge Graph) التابعة لجوجل، لمساعدتك على التصفح واكتشاف ما تريد مشاهدته بسهولة، حيث تجمع الواجهة الجديدة بين الأفلام والعروض وخدمات البث التي تستخدمها، وجميع تطبيقاتك واشتراكاتك وتنظمها من أجلك لتسهيل الوصول إليها في أي وقت.

قالت جوجل عند طرح (Google TV): “إنها درست الطرق المختلفة التي يكتشف بها الأشخاص الوسائط المتعددة – ابتداءً من البحث عن عنوان معين إلى التصفح حسب النوع – وصممت واجهة تساعدك في العثور على ما تريد مشاهدته بسهولة”.

وقد أجرت جوجل بعض التحسينات على قاعدة البيانات (Knowledge Graph)، واعتمدت على تقنيات التعلم الآلي لتنظيم الوسائط الخاصة بك في موضوعات وأنواع بشكل أفضل، لذلك عند البحث في التلفاز الذكي سترى عناوين رائجة في بحث جوجل، أو يمكنك استخدام مساعد جوجل الصوتي لتشغيل شيء ما من تطبيقاتك، حيث يمكنك أن تطلب منه العثور على أفلام رومانسية أو أفلام خيال علمي، وستشاهد النتائج عبر تطبيقاتك المفضلة، مثل: يوتيوب، أو نتفليكس، أو HBO Max، وغير ذلك الكثير.

تتوافق واجهة (Google TV) مع أكثر من 6500 تطبيق مصمم للعمل عبر نظام التشغيل Android TV، ومنها: تطبيقات الكثير من خدمات البث، بحيث يمكنك الوصول إلى محتواك المفضل بسهولة، وستدعم خدمة الألعاب (Stadia) في النصف الأول من عام 2021.

تدعم واجهة جوجل الجديدة الكثير من الميزات، وأهمها ميزة تُسمي (قائمة المشاهدة) Watchlist يمكنك إضافة الأفلام والعروض التلفازية إليها من خلال بحث جوجل في الهاتف أو الجهاز اللوحي أو الحاسوب، وسيكون من السهل الوصول إليها بعد ذلك في التلفاز.

تجعل واجهة Google TV أكبر شاشة في منزلك الآن مفيدة أكثر، حيث يمكنك من خلالها الاستفسار عن حالة الطقس ونتائج المباريات الرياضية والمزيد وستحصل على إجابات مباشرة من مساعد جوجل الصوتي، ويمكنك أيضًا التحكم بأجهزتك المنزلية المتصلة المتوافقة بصوتك فقط.

رابعًا؛ ما هي الأجهزة التي تدعم واجهة Google TV الجديدة؟

أطلقت جوجل واجهة (Google TV) أولاً في جهاز كروم كاست الجديد، وأكدت أن أجهزة التلفاز التي تعمل بنظام (Android TV) ستحصل على الواجهة الجديدة اعتبارًا من عام 2021. وأجهزة التلفاز المتوقع حصولها على الواجهة في البداية هي أجهزة سوني التي تعمل بنظام Android TV.

كما ستكون جميع الميزات الموجودة في الواجهة الجديدة متاحة عبر تطبيق Google TV الجديد – الذي كان يعرف سابقًا باسم تطبيق (Google Play Movies & TV) – لتسهيل اكتشاف المحتوى الترفيهي والاستمتاع به بغض النظر عن الجهاز الذي تستخدمه.

الجدير بالذكر أن جوجل طرحت تطبيق Google TV الجديد للمستخدمين في الولايات المتحدة بالفعل في بداية شهر أكتوبر الماضي، وليس هناك موعد محدد لطرحه للمستخدمين في البلدان الأخرى حتى الآن.





