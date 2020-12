مايكروسوفت تبيع كنزة Microsoft Paint

قدمت شركة مايكروسوفت كنزة تحمل شعار Microsoft Paint للبيع عبر متجرها الإلكتروني، مع التبرع بجزء من عائدات كل عملية بيع إلى منظمة Girls Who Code.

وتهدف المنظمة غير الربحية إلى دعم وزيادة عدد النساء في مجال علوم الحاسب من خلال تزويد الشابات بمهارات الحوسبة اللازمة لمتابعة فرص القرن الحادي والعشرين عبر الفصول والموارد التعليمية.

وصنعت الشركة في الماضي قميصًا صوفيًا يحمل شعار Windows XP و Windows 95 منحته للمؤثرين والمشجعين، لكنها المرة الأولى التي تبيع فيها الشركة القميص الصوفي بشكل مباشر للعملاء.

واستمتعت مايكروسوفت في الماضي بهذه العروض الترويجية، حتى أنها قامت بتغليف كنزة Windows XP الأقدم داخل صندوق على غرار صندوق نظام التشغيل Windows XP.

وبالنظر إلى أن تطبيق Microsoft Paint يأتي مثبتًا مع نظام التشغيل ويندوز بدلاً من بيعه بشكل منفصل، فمن الصعب معرفة كيف سيتم تغليف كنزة هذا العام.

ومن الواضح أن الشركة لديها بعض العشاق لمثل هذا النوع من المنتجات، حيث إن مخزونها من كنزات Windows XP و Windows 95 المعروضة ضمن متجرها قد انتهى.

وتتوفر كنزة Microsoft Paint مقابل 69.99 دولار للقطعة، ويذهب مبلغ 20 دولار من كل عملية بيع إلى منظمة Girls Who Code ابتداءً من اليوم الأول من شهر ديسمبر وحتى الثالث والعشرين.

وتقول مايكروسوفت: إنها تخطط للتبرع بمبلغ لا يقل عن 50000 دولار للمنظمة غير الربحية من هذا العرض الترويجي.

وتوفر مايكروسوفت أيضًا خلفيات Windows و Microsoft Paint لسكايب و Teams، مع الحفاظ على السمة نفسها.

وبدأت مايكروسوفت هذا الاتجاه في عام 2018 من خلال كنزة تحمل شعار Windows 95، فيما كانت الكنزة تحمل شعار Windows XP في عام 2019.

The new #WindowsUglySweater has arrived — and this year it’s supporting a fantastic cause! ​

Get yours today (they disappear fast!) and you’ll be supporting @GirlsWhoCode when you do. Good deal, isn’t knit? 🧶

— Windows (@Windows) December 1, 2020