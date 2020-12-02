لماذا يحذرك نظام iOS 14 من ضعف أمان شبكة الواي فاي؟

تركز شركة آبل في كل إصدار جديد من نظام التشغيل iOS على ميزات الأمان وحماية الخصوصية، وفي إصدار (iOS 14) قدمت العديد من الميزات الجديدة والمهمة للغاية لمساعدتك على فهم كيفية الوصول إلى بياناتك والتحكم فيها بشكل أفضل، مثل: التحكم في أذونات الموقع، والتحكم في وصول التطبيقات إلى الصور المحفوظة في هاتفك، ومنع تتبعك عند الاتصال بشبكة الواي فاي، وغير ذلك الكثير.

ولكن بعد الترقية إلى نظام (iOS 14)؛ أبلغ العديد من المستخدمين عن رؤية تحذير في هواتف آيفون يفيد بأن شبكة الواي فاي التي يتصل بها الهاتف (ضعيفة الأمان) weak security.

حيث تشير الرسالة التي تظهر أسفل اسم شبكة الواي فاي التي يتصل بها هاتف آيفون – الذي يعمل بنظام iOS 14 – إلى أن بروتوكول (WPA / WPA2 TKIP) غير آمن، وتحتاج إلى ضبط إعدادات جهاز التوجيه.

ماذا يجب أن تفعل لحل هذه المشكلة؟

يعتبر جهاز التوجيه هو المحور الرئيسي للاتصال بالإنترنت في منزلك، ما يجعله هدفًا رئيسيًا للقراصنة لسرقة البيانات أو سرقة النطاق الترددي للإنترنت مما يؤدي إلى تباطؤ سرعة الإنترنت واستهلاك المزيد من البيانات. لذلك فإن تأمينه أمرًا مهمًا للجميع، وهذا ما يطلبه منك نظام (iOS 14).



يجب التأكد من تشفير الشبكة اللاسلكية التي يتصل بها الهاتف سواء في المنزل أو في العمل باستخدام بروتوكول (WPA2 AES)، أو بروتوكول (WPA3 AES) إذا كان جهاز التوجيه حديثًا ويدعمه، ولا يستغرق الأمر سوى نحو 30 ثانية لتفعيل بروتوكول التشفير في إعدادات جهاز التوجيه، ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب أن تضع في اعتبارك أن هذه الخطوات تختلف باختلاف طراز جهاز التوجيه الخاص بك، ومزود خدمة الإنترنت.

انتقل إلى إعدادات جهاز التوجيه الخاص بك من خلال كتابة عنوان IP الخاص بشبكتك في شريط URL في متصفح الإنترنت، ثم اضغط على زر Enter.

ستنتقل إلى صفحة يُطلب منك فيها إدخال اسم المستخدم، وكلمة المرور الخاصين بجهاز التوجيه، وإذا لم تكن على دراية بهما فيمكنك التواصل مع أحد مسؤولي خدمة عملاء مزود خدمة الإنترنت، للحصول عليهما.

بمجرد تسجيل الدخول إلى صفحة إعدادات جهاز التوجيه، اضغط على علامة تبويب (متقدم) Advanced.

اضغط على خيار (لاسلكي) Wireless، ثم اضغط على خيار (الإعدادات اللاسلكية) Wireless settings.

فعّل معيار الأمان (WPA2)، وبجوار خيار التشفير تأكد من أنك تستخدم تشفير AES بدلاً من TKIP، لأن AES أحدث وأكثر أمانًا.

اضغط على خيار (حفظ) Save لحفظ التغييرات.

كيف يعزز نظام iOS 14 الخصوصية والأمان؟

يدعم iOS 14 العديد من إعدادات الخصوصية والأمان، منها: تنبيهك عند وصول أحد التطبيقات في هاتفك إلى الكاميرا أو الميكروفون دون علمك، وذلك عن طريق ظهور نقاط ملونة في الجانب الأيمن من شريط الحالة في أعلى شاشة الهاتف، حيث تظهر على هيئة نقطة خضراء أو برتقالية، تشير إلى أنك تستخدام الكاميرا أو الميكروفون في هاتفك، وإذا لم تكن تستخدمهم فهذا يشير إلى وصول أحد التطبيقات إليهم.

للتعرف على كافة التفاصيل حول هذه الميزة يمكنك الاطلاع على مقال: “iOS 14.. ماذا تعني النقاط الخضراء والبرتقالية التي تظهر على الشاشة؟”

بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك نظام iOS 14 استخدام عنوان (MAC) مختلف مع كل شبكة (واي فاي) Wi-Fi يتصل بها هاتفك لمنع تتبع نشاطك عند استخدام شبكة الواي فاي وحماية خصوصيتك.

للتعرف على كافة التفاصيل حول هذه الميزة يمكنك الاطلاع على مقال: “كيفية استخدام عناوين واي فاي خاصة في آيفون وآيباد لحماية خصوصيتك“.





