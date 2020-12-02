لماذا لا تمثل الفيروسات مشكلة في نظام التشغيل كروم أوإس؟

زادت شعبية أجهزة (كروم بوك) Chromebook بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة خاصة في سوق التعليم، وذلك بفضل تقديمها تجربة استخدام سهلة للغاية، ودعمها تطبيقات أندرويد، وتوافرها بأسعار مناسبة.

تعمل حواسيب كروم بوك بنظام التشغيل (كروم أوإس) Chrome OS الذي طورته شركة جوجل، وهو نظام تشغيل أخف من نظامي التشغيل ويندوز 10 و macOS، وذلك لأنه نظام تشغيل قائم على السحابة حيث يركز على العمليات المستندة إلى الويب.

وتمامًا مثل هواتف أندرويد؛ تتمتع أجهزة Chrome OS بإمكانية الوصول إلى متجر التطبيقات (جوجل بلاي)، ولكن فقط تلك التي صدرت خلال عام 2017 أو بعده. وهذا يعني أنه يمكن أيضًا استخدام التطبيقات التي تستخدمها في هاتفك في حاسوب كروم بوك.

تعتبر ميزات الأمان القوية من أهم النقاط التي يُروج لها في أجهزة كروم بوك، حيث تركز جوجل دائمًا على مدى أمان نظام التشغيل الخاص بها مقارنة بالأنظمة الأخرى، فهو آمن جدا وليس عرضة لأي فيروسات معروفة، فهل هذا حقيقي، وكيف قامت جوجل بذلك؟



أولًا؛ ما هي فيروسات الحاسوب؟

يندرج فيروس الحاسوب تحت مظلة البرمجيات الضارة، لأنه من الناحية التقنية عبارة عن كود برمجي خبيث يتم إرفاقه ببرنامج ما، أو يصيب ملف ما في جهازك – عادةً ما يكون ملف قابل للتنفيذ – وعندما تقوم بفتح هذا الملف ينتشر الكود الضار في نظام التشغيل، ويكون له تأثيرات ضارة، مثل :تدمير البيانات، أو محو البيانات أو التسبب في تلف دائم للقرص الثابت، أو نسخ نفسه وإصابة الحواسيب الأخرى الموجودة على الشبكة نفسها، وقد يصل الأمر إلى الاستيلاء على الجهاز بالكامل.

عادةً ما تستهدف هذه الفيروسات أنظمة معينة؛ ولكن الفيروسات التي تصيب ملف (Windows.exe) لن يفعل أي شيء في جهاز كروم بوك لأن نظام التشغيل كروم أوإس غير قادر على تشغيل ملفات (exe.)، وهذا هو السبب في أنه ليس عرضة للإصابة بالفيروسات المعروفة.

ما الذي يجعل نظام كروم أوإس آمنًا؟

هناك بعض الميزات التي تجعل نظام كروم أوإس أكثر أمانًا من أنظمة التشغيل الأخرى، وأهمها: التحديثات التلقائية حيث إن أكثر الطرق فعالية للحماية من البرامج الضارة والفيروسات هي التأكد من تحديث نظام التشغيل وجميع التطبيقات باستمرار، وأجهزة كروم بوك تدير التحديثات تلقائيًا، لذلك فإنها تعمل دائمًا بأحدث الإصدارات وأكثرها أمانًا.

بالإضافة إلى ذلك؛ تقوم أجهزة كروم بوك بإجراء نوع من الفحص الذاتي في كل مرة تقوم فيها بإعادة التشغيل، حيث يتحقق النظام من التعديلات التي تعرض الجهاز للخطر. إذا تم العثور على أي من هذه التعديلات يقوم النظام بإصلاح نفسه.

يتمثل السر الحقيقي في أمان نظام التشغيل كروم أوإس في ميزة تُسمى (وضع الحماية) Sandboxing، وهي تقوم بتشغيل كل صفحة ويب أو تطبيق في بيئة مقيّدة ومعزولة عن أي شيء آخر في نظام التشغيل. وفي حالة توجيه جهاز كروم بوك إلى صفحة مصابة بفيروسات أو برمجيات ضارة، فلن يؤثر ذلك في علامات التبويب أو التطبيقات الأخرى أو في أي شيء آخر في الجهاز. وبمجرد إغلاق الصفحة أو التطبيق الذي به مشكلة، يتم إنهاء التهديد.

هل نظام كروم أوإس عرضة لأي تهديدات أمنية أخرى؟

يحمي نظام كروم أوإس أجهزة كروم بوك من الفيروسات، ولكن الفيروسات ليست سوى نوع واحد من البرمجيات الضارة، لذلك فإن أجهزة كروم بوك عرضة للإصابة ببرمجيات التجسس وحملات التصيد الاحتيالي وخروقات البيانات. .

يمكن لأجهزة كروم بوم تثبيت تطبيقات أندرويد من متجر جوجل بلاي، وفي الكثير من الأحيان تنتشر التطبيقات الضارة المزيفة في المتجر على الرغم من الجهود التي تبذلها جوجل للتخلص منها، ويمكن أن تسبب هذه التطبيقات في الكثير من الأضرار، بدءًا من تتبع عادات التصفح الخاصة بك، وانتهاءً بسرقة بيانات بطاقة الائتمان.

بالإضافة إلى ذلك؛ يعتبر متصفح كروم هو الواجهة الرئيسة في نظام كروم أوإس، ويضم سوق كروم الإلكتروني العديد من الإضافات الضارة التي تحتوي على روابط تصيد احتيالي وبرامج للتجسس.

بالطبع؛ لا تقتصر هذه الأنواع من البرمجيات الضارة على نظام كروم أوإس حيث إن أي شخص يستخدم متصفح كروم أو جهاز أندرويد يكون عرضة لها، ولكن كيف تحافظ على أمان جهازك؟

يعتمد نظام كروم أوإس بشكل أساسي على متصفح كروم لذلك يجب عليك تفعيل إعدادات الأمان والحماية فيه، وضع في اعتبارك عمليات التصيد الاحتيالي، وأفضل حل لتجنبها هو عدم النقر على الروابط غير المعروفة أو تنزيل مرفقات البريد الإلكتروني من جهات غير معروفة.

لا تحاول تنزيل إضافات كروم أو تطبيقات أندرويد من جهات خارجية.

كل شيء في نظام التشغيل كروم أوإس يرتبط بحساب جوجل لذلك تأكد من تفعيل إعدادات الخصوصية والأمان؛ لحماية بياناتك، ويمكنك معرفة هذه الإعدادات وكيفية تفعيلها من خلال الاطلاع على مقال: “ حساب جوجل.. 3 إعدادات رئيسية يجب ضبطها الآن لتأمين بياناتك “.

تأكد من أنك تستخدم كلمات مرور فريدة قوية لجميع حساباتك التي تستخدمها في جهاز كروم، واحرص على تفعيل ميزة المصادقة الثنائية (2FA).





