كوالكوم تعلن رسميًا عن معالجها الأقوى سنابدراجون 888‏

أعلنت شركة كوالكوم اليوم الثلاثاء خلال حدث Snapdragon Tech Summit عن معالجها الأحدث (سنابدراجون 888) Snapdragon 888 الموجه للهواتف الذكية الرائدة التي ستُطلق العام المقبل.

ويُتوقع أن يُشغِّل معالج (سنابدراجون 888) الهواتف الرائدة العاملة بنظام أندرويد التي ستُطلق خلال عام 2021 من شركات، مثل: سامسونج، وون بلس، وإل جي، سوني، وغيرها الكثير.

ويمتاز معالج (سنابدراجون 888) الجديد من شركة كوالكوم الأمريكية بأنه يأتي مع تحسينات كبيرة على دعم شبكات الجيل الخامس 5G، إذ إنه ولأول مرة يحتوي مودم 5G مدمجًا، وذلك بخلاف المعالج السابق (سنابدراجون 865)، الذي كان يتطلب من الشركات استخدام شريحة مودم منفصلة داخل الهاتف لدعم شبكات الجيل الخامس.

وسيحتوي معالج (سنابدراجون 888) الجديد مودم (إكس60) X60 من كوالكوم، الذي أُعلن عنه في وقت سابق من العام الحالي، والذي يستخدم تقنية التصنيع 5 نانومتر التي تَعِد بكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة، وتحسينات على دعم شبكات 5G عبر مختلف حزم الطيف mmWave، و sub-6GHz.

وبين بنية 5 نانومتر الجديدة والكفاءة في استهلاك الطاقة المكتسبة من المودم المدمج، يبدو أن المعالج الجديد سيقدم تحسينات الجوهرية في عمر البطارية حين استخدام شبكات الجيل الخامس.

وبالإضافة إلى تحسينات 5G، ذكرت كوالكوم العديد من الميزات الأخرى في معالج (سنابدراجون 888)، مثل: الجيل السادس من محرك الذكاء الاصطناعي AI Engine الذي يَعِد بقفزة كبيرة في الأداء واستهلاك الطاقة حين تنفيذ مهام الذكاء الاصطناعي.

ويمتاز (سنابدراجون 888) أيضًا بأكبر ترقية في أداة معالج الرسومات (أدرينو) Adreno من كوالكوم، ومع ذلك لم تحدد الشركة تلك التحسينات. ويمتاز المعالج أيضًا بقدرات تصوير جديدة، مثل التقاط نحو 120 صورة في الثانية بدقة 12 ميجابكسل.

هذا، ويُتوقع أن تعلن كوالكوم عن المزيد من ميزات المعالج الجديد الجديد مع استمرار حدث Snapdragon Tech Summit إلى يوم غدٍ الأربعاء.





