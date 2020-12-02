صفقة اليوم.. حزمة ماك تضم 12 تطبيقًا لتحسين الإنتاجية وتعلم مهارات جديدة مع خصم 94%

حزمة ماك الرسمية The Official Cyber Monday Mac Bundle Ft. Parallels Pro & Luminar 4.

تتيح لك هذه الحزمة الاشتراك في 12 تطبيقًا لجهاز (ماك) Mac، تساعدك على تحسين الإنتاجية وتعلم مهارات جديدة، منها: أحدث إصدار من تطبيق (Parallels Desktop Pro) الحائز على العديد من الجوائز، وتطبيق (uTalk) لتعلم لغات جديدة، وتطبيق (Luminar 4) لتحرير الصور، وتطبيق (Movavi) لتحرير الفيديو، وغير ذلك الكثير.

(Parallels) هو التطبيق الأسرع والأسهل والأقوى لتشغيل نظام ويندوز في حاسوب ماك بدون إبطاء سرعة الجهاز، كما يتضمن أكثر من 30 أداة مساعدة لتبسيط المهام اليومية في النظامين.

يتيح لك تطبيق (Parallels Desktop Pro) تشغيل الآلاف من التطبيقات المستندة إلى نظام ويندوز مباشرة في جهاز ماك دون أي خلل في الأداء، أو إعادة التشغيل.

وإذا كنت تبحث عن تطبيق قوي لتحرير الصور يمكنك استخدامه في حاسوب ماك، فتقدم لك هذه الحزمة تطبيق (Luminar 4) الذي يعتمد في عمله على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية تحرر الصور لأقصى درجة ممكنة.

وإذا كنت تبحث عن خدمة VPN مميزة تستخدمها في حاسوب ماك لحماية بياناتك وخصوصيتك أثناء الاتصال بالإنترنت، فهذه الحزمة تتضمن الاشتراك مدى الحياة في خدمة (Goose VPN) التي تتيح لك التصفح بدون حدود للسرعة أو النطاق الترددي، وحماية عنوان IP الخاص بك، كما تضمن لك (سياسة عدم تسجيل الدخول) no logging policy الخاصة بها حماية خصوصية بياناتك بشكل كبير.

تدعم الخدمة مجموعة متنوعة من بروتوكولات التشفير والحماية، مثل: OpenVPN، و(تشفير 256 بت) AES-256-bit، وبروتوكولات IKEv2، و L2TP، و PPTP، كما تتيح لك خوادم (P2P) المحسّنة تنزيل مقاطع الفيديو العالية الدقة أو بثها بسهولة، دون تخزين مؤقت مع إخفاء الهوية بالكامل.

تتضمن الحزمة أيضًا الاشتراك مدى الحياة في تطبيق (uTalk) لتعلم لغات جديدة، حيث يتيح لك الانضمام إلى أكثر من 30 مليون مستخدم من جميع أنحاء العالم واختيار لغتين من بين أكثر من 140 لغة يمكنك تعلمهما بمساعدة المتحدثين الأصليين الذين يساعدونك في تعلم القواعد اللغوية.

بالإضافة إلى 8 تطبيقات أخرى تجعل هذه الحزمة قيمة حقيقة لا يمكن تفويتها، مثل: تطبيق (BusyCal 3) الذي يتيح لك إدارة التقويم وتتبع مهامك اليومية بسهولة وتعزيز إنتاجيتك باستخدام الفلاتر الذكية والعروض المخصصة، وتطبيق (PDFpenPro 12) لإدارة ملفات PDF.

وتطبيق (MindMeister) الذي يقدم العديد من الميزات لإنشاء الخرائط الذهنية بسهولة عن طريق السحب والإفلات، والقوالب المخصصة مما يساعدك على فرز أفكارك من أجل إيجاد حلول للمشكلات بسرعة، وتطبيق (Gemini) الذي يساعدك على التخلص من أي نوع من أنواع الملفات المكررة في جهاز ماك بسهولة، وتطبيق (Art Text 4) للتصميم الجرافيكي وغير ذلك.

التوفر: أونلاين.

ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1266 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 69.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 94%.

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إذا كنت تريد الحصول على خيارات أكثر من خدمات VPN، وتطبيقات إدارة كلمات المرور لحماية بياناتك، وتطبيقات تعلم اللغات، ومنصات التصميم، ومنصات إدارة المشاريع، بالإضافة إلى دورات تدريبية في الكثير من المجالات، وغير ذلك الكثير، يمكنك زيارة رابط صفقة اليوم للحصول على المزيد من الصفقات بعروض مغرية للغاية.

فيما يلي بعض أسماء التطبيقات التي تتضمنها هذه الحزمة:

Parallels Desktop Pro

Luminar 4

PDFpenPro 12

Goose VPN: Lifetime Subscription

BusyCal 3

Movavi Screen Recorder 2021

uTalk: Lifetime Subscription

Edraw MindMaster

Gemini 2

Dropzone 4 Pro

ForkLift 3

Art Text 4

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