سوني: أندرويد 11 قادم إلى أجهزة Xperia

أكدت شركة سوني اليابانية خريطة الطريق لنظام أندرويد 11 بالنسبة لأجهزة Xperia المحددة، بحيث تغطي الخريطة بشكل أو بآخر مجموعة منتجاتها بالكامل في هذه المرحلة.

وتعرض الخريطة إلى أي مدى أصبحت جهود سوني مبسطة اتجاه أندرويد في السنوات الأخيرة.

ولا تزال سوني تحتفظ بقاعدة جماهيرية كبيرة ومخلصة، وذلك بالرغم من عدم إحداثها لتأثير فعلي في قطاع الهواتف الذكية الأوسع.

وفي ظل وجود تشكيلة رئيسية صغيرة العديد، يمكن القول: إنه من الأسهل بكثير على سوني تحديث أجهزتها إلى أندرويد 11.

وأصبح أحدث إصدار من نظام التشغيل أندرويد من جوجل متاحًا لمستخدمي هواتف سوني اعتبارًا من شهر ديسمبر.

وتزود سوني هواتفها بنظام أندرويد 11 تدريجيًا، بحيث يحصل هاتفها الرائد الحالي Xperia 1 II على التحديث خلال هذا الشهر.

فيما يحصل هاتفا Xperia 5 II و Xperia 10 II على التحديث اعتبارًا من نهاية شهر يناير 2021، على أن يحصل هاتفا Xperia 1 و Xperia 5 على التحديث اعتبارًا من شهر فبراير 2021.

ولم تقدم سوني أي معلومات عن Xperia 10 و Xperia 10 Plus – ربما انتهى الدعم لهذه الأجهزة.

ويعمل أندرويد 11 على تسهيل إدارة المحادثات وإعدادات الخصوصية، حيث يمكن إدارة الدردشة في مكان واحد، وعرض المحادثات المهمة مع الأصدقاء والعائلة في تطبيقات مختلفة عبر شاشة القفل.

ويمكن الآن تثبيت المحادثات من أي تطبيق دردشة – بشرط أن يكون التطبيق مدعومًا – عبر الشاشة بحيث يمكن رؤيتها دائمًا فوق محتوى الشاشة بالكامل، ويمكن استخدامها بشكل أفضل لتعدد المهام.

ويتم الآن دعم تسجيل الشاشة على شكل فيديو، ولم يعد هناك حاجة إلى تنشيط الميزة عبر تطبيق منفصل.

ويمكن التحكم في الأجهزة الذكية في المنزل، مثل: أنظمة التدفئة أو الإضاءة أو الأمان، عبر تطبيق متكامل يعمل تلقائيًا عند الضغ لفترة طويلة على زر الطاقة.

وأصبحت لوحة الإعدادات السريعة تتيح التحكم بتشغيل الوسائط، وما عليك سوى التبديل من سماعات الرأس إلى مكبرات الصوت بلمسة زر واحدة حتى لا يفوتك أي صوت.

كما أصبح الوصول أسرع وأسهل إلى التطبيقات بفضل الأوامر الصوتية البديهية، حتى دون اتصال بالإنترنت.

ويتم إرسال تحديثات الأمان والخصوصية الإضافية تلقائيًا ومباشرة من Google Play إلى الهاتف الذكي، لذلك يتم تثبيت أحدث وسائل الحماية دائمًا.

وتتم الآن إعادة تعيين جميع الأذونات تلقائيًا بالنسبة للتطبيقات التي لم يتم استخدامها لفترة طويلة.

وفيما يلي نظرة عامة حول موعد حصول أحدث هواتف سوني الذكية المتوافقة على تحديث أندرويد 11:

Xperia 1 II: اعتبارًا من شهر ديسمبر 2020.

Xperia 5 II: اعتبارًا من نهاية شهر يناير 2021.

Xperia 10 II: اعتبارًا من نهاية شهر يناير 2021.

Xperia 1: اعتبارًا من شهر فبراير 2021.

Xperia 5: اعتبارًا من شهر فبراير 2021.





