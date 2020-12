Nintendo Switch تتيح مشاركة لقطات الشاشة عبر هاتفك

أصدرت شركة نينتندو تحديثًا جديدًا للبرامج الثابتة لمنصة Nintendo Switch، بحيث أضاف التحديث برقم الإصدار 11.0.0 – الصادر في 30 نوفمبر 2020 – بعض الميزات إلى نظام تشغيل منصة الألعاب المحمولة.

وتهدف نينتندو باستمرار إلى تحسين وظائف أنظمتها وخدماتها من أجل توفير أسهل تجربة ممكنة وأكثرها سهولة في الاستخدام، وكجزء من هذه الجهود، جعلت الشركة تحديث Nintendo Switch الجديد متاحًا للتنزيل عبر الإنترنت.

وتقوم منصة Nintendo Switch في معظم الحالات تلقائيًا بتنزيل آخر تحديث أثناء اتصالها بالإنترنت، ويمكنك التحقق من إصدار القائمة الحالي لديك وبدء التحديث يدويًا من خلال قائمة إعدادات النظام.

وتمت إضافة ميزة جديدة تقوم تلقائيًا بتنزيل البيانات المحفوظة احتياطيًا ضمن خدمة Save Data Cloud، بحيث يتم تلقائيًا تنزيل البيانات التي تم نسخها احتياطيًا من إحدى منصاتك إلى أنظمتك الأخرى عند استخدام برنامج بحساب نينتندو نفسه المرتبط بالأنظمة المتعددة.

وتتطلب خدمة Save Data Cloud عضوية Nintendo Switch Online لاستخدامها، ويجب على المستخدمين في المرة الأولى فقط تنزيل البيانات يدويًا.

ويمكن للمستخدمين توصيل أجهزتهم الذكية لاسلكيًا بمنصة Nintendo Switch لنقل لقطات الشاشة ومقاطع الفيديو المحفوظة في ألبومهم.

وبالنسبة إلى لقطات الشاشة، يمكن للمستخدمين نقل 10 لقطات كحد أقصى ومقطع فيديو واحد في وقت واحد.

ويجب على المستخدمين استخدام أجهزتهم الذكية لمسح رمز الاستجابة السريعة المعروض عبر شاشة Nintendo Switch للاتصال.

كما يمكنك الآن أيضًا نسخ لقطات الشاشة ومقاطع الفيديو إلى جهاز الحاسب عبر منفذ USB، بحيث يمكن للمستخدمين استخدام كابل USB لتوصيل المنصة بجهاز الحاسب لنسخ لقطات الشاشة ومقاطع الفيديو المحفوظة ضمن الألبوم.

وتشمل الميزات الأخرى إمكانية تحديد أولويات التنزيلات عند وجود تنزيلات متعددة قيد التقدم، وقسم Trending جديد من صفحة المستخدم يعرض ما كان أصدقاؤك يلعبونه، واختصارًا لخدمات Nintendo Switch Online عبر الشاشة الرئيسية.

ويمكن للمستخدمين الآن تسمية تعيينات الأزرار المحددة سابقًا من خلال ميزة تغيير تعيين الأزرار، وهناك أيضًا 12 رمز مستخدم جديد للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والثلاثين لسلسلة Super Mario Bros.

With the new system update on #NintendoSwitch, you are now able to wirelessly transfer photos and videos from your Nintendo Switch to a smartphone for easier sharing!https://t.co/FHsNV9djsE pic.twitter.com/unXPYkNej1

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 1, 2020