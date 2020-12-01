واتساب تتيح لك استخدام خلفيات خاصة لكل دردشة

أدخلت منصة واتساب بعض التحديثات الجمالية التي طال انتظارها للتطبيق الشهير الذي يستخدمه أكثر من 2 مليار شخص، بحيث يمكن الآن تعيين خلفيات خاصة لكل دردشة.

وقالت الخدمة: إنها تسمح الآن للمستخدمين بتعيين خلفيات خاصة لمحادثات مختلفة في محاولة لتسهيل الأمر على المستخدمين للتمييز بسهولة بين عشرات أو مئات الدردشات التي يشاركون فيها في وقت واحد.

وأوضحت أنه لا يوجد حد لعدد الخلفيات الخاصة التي يمكن للمستخدم اختيار تعيينها لمحادثات مختلفة.

وقالت الخدمة المملوكة لشركة فيسبوك: اجعل دردشاتك شخصية ومميزة باستخدام خلفية خاصة لأهم محادثاتك والأشخاص المفضلين لديك، ولا داعي للقلق بشأن إرسال رسالة خطأ في الدردشة الخطأ مرة أخرى.

وتطرح واتساب أيضًا الخلفية الافتراضية حاليًا بألوان أكثر، وتزيد من اختيار الخلفيات مع المزيد من صور الطبيعة والهندسة المعمارية من جميع أنحاء العالم.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الآن أيضًا تعيين خلفية منفصلة يتم تنشيطها عندما ينتقل هاتفهم من الوضع الفاتح إلى الوضع الداكن.

وقالت المنصة: إنها تسهل أيضًا على المستخدمين البحث عن ملصقات تحتوي على نص أو رمز تعبيري، أو تصفح الفئات الشائعة.

وحثت الشركة صناع الملصقات على تمييز ملصقاتهم بالرموز التعبيرية والنصوص بحيث تصبح ملصقاتهم سهلة البحث لمستخدمي واتساب.

وهناك بعض الملصقات الإضافية التي أضافتها الخدمة، حيث أصبحت حزمة ملصقات منظمة الصحة العالمية المسماة Together at Home متاحة الآن كملصقات متحركة.

وتعد حزمة Together at Home واحدة من أكثر حزم الملصقات شيوعًا عبر واتساب، وستكون الآن أكثر تعبيرًا وفائدة في شكلها المتحرك.

وتتوفر حزمة ملصقات Together at Home في واتساب مع النصوص المترجمة من خلال 9 لغات – العربية والفرنسية والألمانية والإندونيسية والإيطالية والبرتغالية والروسية والإسبانية والتركية.

ومن المفترض وصول الميزات الجديدة هذا الأسبوع.





