راسبيري باي تصنع مروحة صغيرة بسعر 5 دولارات

صنعت مؤسسة (راسبيري باي) Raspberry Pi مروحة صغيرة مقترنة بمبدد حرارة صغير بسعر 5 دولارات لتبريد جهاز الحاسب المصغر الخاص بك.

وكانت المؤسسة في طور الانطلاق هذا العام عبر أجهزة جديدة، مثل: حاسب Raspberry Pi 4 الذي تمت ترقيته وكاميرا Raspberry Pi الجديدة ولوحة المفاتيح المتضمنة حاسبًا مدمجًا Raspberry Pi 400.

وصممت راسبيري باي أحدث منتجاتها المتمثل بمروحة صغيرة مقترنة بمبدد حرارة صغير للحفاظ على برودة Raspberry Pi 4، حتى لمن هم في حاجة إلى زيادة تردد تشغيل المعالج.

وتعتبر مراوح التبريد الخاصة بحواسيب راسبيري باي ليست جديدة، لكن الحل الرسمي يتميز بطريقة التثبيت المرضية ضمن علبة الحاسب Raspberry Pi 4 الرسمية والمبدد الحراري الخاص الذي يتناسب تمامًا مع الحجم الصغير لمعالج الحاسب.

ويميل معظم الناس إلى تقليل عدد المراوح ضمن الحاسب، لكن فكرة إضافة مروحة إلى Raspberry Pi توضح مقدار القوة والأداء الذي يمكن للمستخدمين الحصول عليه من حواسيب Raspberry Pi هذه الأيام.

ويأتي حاسب Raspberry Pi 4 – الذي تمت ترقيته في وقت سابق من هذا العام – مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، مما يجعله على قدم المساواة من هذه الناحية مع عدد كبيرة من أجهزة الحاسب المحمولة العاملة بنظامي آبل ومايكروسوفت.

وأصبحت حواسيب راسبيري باي بمنزلة حواسيب حقيقية، وتعكس المروحة الجديدة ذلك، حتى مع احتضانها للتصميم القابل للتخصيص للعلامة التجارية.

وتتوافق المروحة الجديدة مع علبة حاسب Raspberry Pi 4 الرسمية المصممة من مؤسسة راسبيري باي، وهي متاحة مقابل 5 دولارات من مختلف بائعي التجزئة المعتمدين المرتبطين عبر موقع المؤسسة الإلكتروني.

ووفقًا للمؤسسة، فقد صممت المروحة لمحبي زيادة سرعة المعالج، حيث إنها تحافظ على درجة حرارة تشغيل مريحة لحاسب Raspberry Pi 4 حتى في ظل أعباء العمل الثقيلة.

وتسحب المروحة الهواء عبر موصلات USB و Ethernet، وتمرره عبر مبدد حراري صغير متصل بالمعالج، ومن ثم تخرجه عبر فتحة بطاقة SD، ويبلغ العمر المحدد للمروحة نحو 30 ألف ساعة، وهي هادئة نسبيًا.





