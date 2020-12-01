أمازون تضيف أجهزة Mac mini إلى سحابتها AWS

أضافت شركة أمازون نظام macOS إلى سحابتها AWS للمرة الأولى على الإطلاق، بحيث تكون حواسيب Mac mini الجديدة متاحة عبر EC2 من أمازون.

ويسمح ذلك للمطورين بإنشاء تطبيقات لأجهزة آيفون وآيباد وماك والمزيد من خلال AWS.

وقالت أمازون: بدعم من أجهزة Mac Mini ونظام AWS Nitro، يمكنك استخدام EC2 لبناء تطبيقات Xcode واختبارها وتوقيعها لمنصة آبل، مثل: macOS و iOS و iPadOS و tvOS و watchOS و Safari.

ويعد إدخال أمازون لحواسيب Mac mini أمرًا مهمًا للمطورين، بحيث يصبح لديهم الآن مزود سحابي كبير يسمح لهم بتشغيل أدوات تطوير Xcode و Swift في السحابة، والابتعاد عن الاضطرار إلى صيانة وإصلاح أجهزة ماك الخاصة.

وتستخدم أمازون أجهزة حواسيب Mac mini العاملة بمعالجات إنتل لإصدارها السحابي من macOS.

ويأتي كل جهاز بمعالج Intel Core i7 سداسي النواة من الجيل الثامن وذاكرة وصول عشوائي تبلغ 32 جيجابايت، وسيتمكن المطورون من الاختيار بين macOS Mojave و macOS Catalina – مع دعم Big Sur قريبًا.

وتخطط أمازون أيضًا لتوفير أجهزة تعمل بمعالج M1 في عام 2021.

وتتوفر حواسيب ماك اليوم في مناطق AWS ضمن الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ.

وكان المطورون قادرين على اللجوء إلى شركات، مثل Macstadium، لاستضافة macOS سابقًا.

وكانت اتفاقية ترخيص آبل لنظام macOS ضبابية دائمًا، لكن آبل جعلتها أكثر وضوحًا من خلال تحديث اتفاقية ترخيص Big Sur.

ويمكن الآن تأجير برامج وأجهزة آبل للأفراد أو المؤسسات للحصول على خدمات المطورين المسموح بها، طالما أنها لمدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية.

وتلتزم أمازون بهذا التقييد لمدة 24 ساعة، مما يعني أنه لا يمكن استخدام الأجهزة كجزء من مجموعة القياس التلقائي.

وتسمح أمازون للمطورين بالدفع مقابل استخدام أجهزتها العاملة بنظام macOS مع تسعير الدفع عند الاستخدام، بحيث تكلف ساعة الاستخدام 1.083 دولار بحد أدنى 24 ساعة للبدء، مع إعداد الفواتير بالثانية بعد ذلك.

ويحصل المطور على وصول كامل إلى جهازه الخاص الذي لا تتم مشاركته مع أي مستخدم آخر، وقالت أمازون: أردنا التأكد من أننا ندعم Mac Mini الذي تحصل عليه إذا ذهبت إلى متجر آبل واشتريت Mac Mini.





