آبل تريد تحسين اكتشاف متجرها للتطبيقات

تعاقدت شركة آبل مع صاحب رأس المال الاستثماري (جوش إلمان) Josh Elman للمساعدة في تحسين اكتشاف متجرها للتطبيقات App Store.

وعينت شركة آبل إلمان، وهو رأسمالي مغامر بارز ونائب رئيس سابق للمنتجات في تطبيق تداول الأسهم Robinhood، لمساعدتها على تحسين اكتشاف تطبيقات iOS في متجر التطبيقات.

وأعلن إلمان الخبر عبر حسابه ضمن منصة تويتر، قائلاً: إنه سيترك أيضًا دوره كشريك في مجلس إدارة شركة Greylock Partners وكعضو في مجلس إدارة شركات التكنولوجيا البارزة، مثل: Discord و Medium.

وقد يساعد انضمام إلمان إلى فريق متجر تطبيقات App Store في تحسين علاقة آبل مع المطورين بعد عام صعب إلى حد ما، حيث تم التشكيك في إشراف آبل على متجر التطبيقات من النقاد والمنافسين والمنظمين.

وكان إلمان سابقًا عضوًا في مجلس الإدارة ومستثمرًا في تطبيق الدردشة Houseparty، الذي حصلت عليه شركة Epic Games المطورة للعبة (فورتنايت) Fortnite.

وتقاضي Epic Games حاليًا شركة آبل بشأن إزالة لعبة فورتنايت من متجر التطبيقات، وهذه واحدة فقط من العديد من الخلافات العديدة التي واجهتها آبل على مدار الـ 12 شهرًا الماضية.

ومدت آبل يدها حديثًا لمجتمع تطوير التطبيقات من خلال الإعلان عن برنامج أعمال صغير جديد في وقت سابق من هذا الشهر يخفض عمولة متجر التطبيقات القياسية بنسبة 30 في المئة إلى النصف للمطورين الذين يجنون أقل من مليون دولار سنويًا.

وحاولت الشركة أيضًا تقديم تنازلات لعدد من مطوري التطبيقات، وأبرزهم Basecamp منشئ البريد الإلكتروني، ومنافسين تقنيين، مثل مايكروسوفت، بشأن الشكاوى المتعلقة بقيود معينة في متجر التطبيقات.

ولم يذكر إلمان كونه سيعمل على تصحيح علاقات آبل مع المطورين، لكنه قال: إنه سيركز على مساعدة العملاء في اكتشاف أفضل التطبيقات بالنسبة لهم.

وأضاف: أنا متحمس لبناء طرق لمساعدة أكثر من مليار عميل والملايين من المطورين على التواصل.

وبالنظر إلى مكانته في مجال رأس المال المغامر وصناعات البرمجيات وقدرته على تحديد التطبيقات قبل أن تصبح أعمالًا بمليارات الدولارات، فمن المؤكد أن إلمان سيوفر بعض الأفكار القيمة حول تطبيقات iOS الكبيرة القادمة في الأفق.

2/ I’m joining Apple to work on @AppStore and help customers discover the best apps for them.

— Josh Elman 🇺🇸 (@joshelman) November 30, 2020