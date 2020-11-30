6 أسباب تدفعك لشراء هاتف سامسونج Galaxy Note 20 Ultra

تتمتع سلسلة هواتف (جالاكسي نوت) Galaxy Note بشعبية كبيرة، فمنذ إطلاقها لأول مرة خلال 2011 وهي تتميز بالشاشة الكبيرة والقلم الذكي والتصميم المميز الأنيق، بالإضافة إلى دعمها ميزات فريدة لزيادة الإنتاجية، وهذا ما يميزها عن أي هواتف أندرويد منافسة.

أطلقت شركة سامسونج خلال شهر أغسطس الماضي هاتفين جديدين في سلسلة (جالاكسي نوت)، وهما: (جالاكسي نوت 20) Galaxy Note 20، و(جالاكسي نوت 20 ألترا) Galaxy Note 20 Ultra، اللذان يعتبران من أفضل هواتف أندرويد لهذا العام.

يتضمن هاتف سامسونج (Note 20) الأصغر بعض الترقيات البسيطة جدًا – مقارنة بهاتف (Note 10) الذي صدر في العام الماضي – بينما يضم هاتف (Note 20 Ultra) الأكبر أفضل تصميم وشاشة وكاميرات وغير ذلك الكثير، مما يجعله أفضل هاتف أندرويد خلال عام 2020.

فيما سنستعرض بعض الأسباب التي تجعل هاتف (Galaxy Note 20 Ultra) أفضل هواتف أندرويد المتاحة في السوق، ولماذا يستحق الشراء؟

1- تصميم مميز وأكثر متانة:

يأتي هاتف سامسونج (Galaxy Note 20 Ultra) بتصميم مميز من الزجاج مع إطار من المعدن، بالإضافة إلى وجود طبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus) في الجهتين الأمامية والخلفية لمقاومة الخدوش والصدمات، وهو أحدث إصدار من زجاج Gorilla، والأكثر متانة على الإطلاق حتى الآن.

يتميز زجاج (Gorilla Glass Victus) بأنه يمتلك ضعف مقاومة الخدش التي يوفرها الإصدار السابق (Gorilla Glass 6)، ويمكنه تحمل السقوط من ارتفاع مترين مقابل 1.6 متر فقط في (Gorilla Glass 6). ويعني هذا أن هاتف (Galaxy Note 20 Ultra) لن يتأثر إذا سقط من يديك عندما ترفعه أمام أذنك أثناء المكالمة.

2- الشاشة:

يضم هاتف (Galaxy Note 20 Ultra) شاشة محنية من نوع (Dynamic AMOLED 2X) مقاسها 6.9 بوصات، بدقة 1440 × 3088 بكسلًا، وبكثافة 496 بكسلًا في البوصة الواحدة، كما تدعم معدل تحديث عاليًا يصل إلى 120 هرتزًا، مما يجعل التنقل والتمرير على الشاشة أكثر سلاسة، وكذلك عرض الرسومات.

تتميز شاشة الهاتف أيضًا بأنها توفر سطوعًا أفضل حيث تأتي بدرجة سطوع تصل إلى (1500nits) تتيح لك الاستمتاع بألوان واقعية خالية من الوهج حتى في ضوء النهار الساطع، وتفاصيل أدق، وتباين عالي جدًا.

3- الأداء القوي:

يعمل هاتف (Galaxy Note 20 Ultra) بمعالج كوالكوم (سنابدراجون 865 بلس)، أو معالج سامسونج (Exynos 990)، وكلاهما يقدمان أداءً محسّنًا بنسبة تصل إلى 20% مقارنةً بالإصدارات السابقة، كما يدعمان شبكات الجيل الخامس 5G.

يتميز المعالج بأنه يعتمد في عمله على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة استخدام أكثر ثراءً مع ميزات ذكية متنوعة في الكاميرا، والمساعد الصوتي، وسرعة أداء مهام متنوعة في الوقت نفسه، كما يعمل الهاتف بنظام تبريد مُحدث، ويدعم Wi-Fi 6 و Wi-Fi Optimizer للحفاظ على اتصالك بشبكة الإنترنت في حالة الاتصال الضعيف.

يتوفر هاتف (Galaxy Note 20 Ultra 5G) بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت، وخيارين من المساحة الداخلية للتخزين بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

4- أفضل كاميرا:

يضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية: فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وبفتحة عدسة f/2.2، والثانية: واسعة الزاوية بدقة 108 ميجابكسل وبفتحة عدسة f/1.8، والثالثة: عدسة مقربة (periscope telephoto) بدقة 12 ميجابكسل تدعم التقريب البصري حتى 5x، والتقريب الرقمي حتى (50 مرة) 50x، بالإضافة إلى مستشعر التركيز التلقائي (Laser AF Sensor).

تدعم الكاميرا تصوير الفيديو بدقة 8K، كما يمكنك التحكم باللقطة مع خاصية ISO، وسرعة الغالق، والتركيز اليدوي وغيرها من الخيارات الأخرى في وضعية Pro Video. يمكنك أيضاً تصوير المشهد بسرعة 24 إطارًا في الثانية والاختيار بين أبعاد 16:9 أو 21:9 للحصول على لقطات سينمائية.

كما يتيح لك وضع (Pro mode) التحكم في دقة التصوير بسهولة، حيث يمكنك التحكم بسرعة تقريب اللقطة، كما تدعم الكاميرا خاصية (Super Steady) – التي تعتمد في عملها على تقنيات الذكاء الاصطناعي – لثبيت المشهد أثناء الحركة بسرعة كبيرة، مما يتيح لك تصوير مقاطع الفيديو أكثر ثباتًا وضوحًا بسهولة.

يضم الهاتف أيضًا كاميرا أمامية أحادية العدسة بدقة 10 ميجابكسل، وبفتحة للعدسة F/2.2، تتيح لك تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 أو 60 إطارًا في الثانية، أو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

5- دعم القلم الإلكتروني:

يتميز هاتف (Galaxy Note 20 Ultra) بدعمه لأحدث إصدار من القلم الإلكتروني (S-Pen) الذي يتميز بزمن استجابة سريع جدًا يبلغ 9 ميلّي ثانية، وهذا يدل على مدى سرعة الاستجابة من وقت لمس الشاشة باستخدام قلم S-Pen إلى الوقت الذي يستجيب فيه الهاتف.

وتعمل شاشة هاتف (Galaxy Note 20 Ultra) التي تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا على تحسين التجربة بشكل أكبر للحصول على دقة أفضل، سواء كنت تقوم بتدوين الملاحظات في اجتماع، أو تعمل على رسم شيء توضيحي في العروض التقديمية أثناء مؤتمرات الفيديو.

كما تلقت ميزات التحكم عن بُعد المدمجة في (S Pen) تحديثًا كبيرًا، حيث أصبح التحكم بالإيماءات أسهل من أي وقت مضى مع إجراءات Anywhere الجديدة القابلة للتخصيص.

6- خصم يصل إلى 24%:

يتوفر هاتف (Galaxy Note 20 Ultra 5G) إصدار 256 جيجابايت بسعر 5149 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 24%، أي بسعر 3899 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

كما يتوفر إصدار 512 جيجابايت بسعر 5499 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 20%، أي بسعر 4399 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.





