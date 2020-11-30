كيفية تعطيل ميزة النسخ واللصق الجديدة في متصفح إيدج

أطلقت شركة مايكروسوفت خلال الشهر الحالي الإصدار رقم 87 من متصفح (إيدج) Edge، الذي يتضمن الكثير من الميزات الجديدة، منها: ميزة النسخ الذكي (Smart Copy) التي تعتمد في عملها على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي تتيح لك نسخ المحتوى ولصقه بتنسيقه الأصلي.



وهذا يعني أن المتصفح سيقوم افتراضيًا بلصق عنوان صفحة الويب كرابط تشعبي (Hyperlink) بدلًا من لصق عنوان URL عادي بدون تنسيق.



إليك كيفية تعطيل الميزة الجديدة لنسخ عنوان URL ولصقه في متصفح إيدج:

من ناحية أخرى، واعتمادًا على ما تفعله، قد تكون هذه الميزة مفيدة، خاصةً إذا كنت ترسل بريدًا إلكترونيًا تريد تنسيقه بشكل جيد باستخدام روابط تشعبية، فقد يوفر هذا بعض الوقت، كما ستسهل هذه الميزة نسخ الجداول في المستندات ورسائل البريد الإلكتروني، بحيث إذا نسخت جدولًا من موقع ويب ولصقته في رسالة بريد إلكتروني باستخدام ميزة النسخ الذكي، فسيحتفظ الجدول المُلصَق بتنسيقه الأصلي.



ومن الممكن أيضًا الاستمرار في لصق عنوان URL كنص عادي إذا كنت تستخدم الأمر (Ctrl+Shift+V)، ولكن هناك الكثير من المرات التي تريد فيها فقط الحصول على عنوان URL دون الحاجة إلى تذكر الضغط باستمرار على زر إضافي، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من صفحات الويب التي تحتوي على عناوين URL طويلة وفوضوية للغاية قد تريد تعديلها أولًا.



لذا لتعطيل هذه الميزة والعودة إلى نسخ عناوين URL ولصقها بشكل طبيعي في متصفح إيدج اتبع الخطوات التالية:

افتح متصفح إيدج في الحاسوب.

اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

اضغط على خيار (مشاركة ونسخ ولصق) Share, copy, and paste، في الجهة اليمنى من النافذة الجديدة التي تظهر لك.

في الجهة اليسرى من الشاشة، حدد الخيار الافتراضي الذي تريده: (رابط) Link للصق عنوان URL كعنوان كرابط تشعبي، أو (نص عادي) Plain text للصق عنوان URL كعنوان ويب .

ملاحظة: تذكر تطبيق هذا الأمر في جميع الحسابات التي تستخدمها في متصفح إيدج في حالة وجود حسابات مختلفة تم إعدادها للاستخدام الشخصي والعمل.

الجدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت قد ركزت في الأشهر الأخيرة بشكل كبير على تطوير متصفح إيدج الجديد عن طريق دعمه بالعديد من الميزات وتحسينه، ويبدو أن هذا الأمر أصبح يؤتي نتائجه، حيث أصبحت قاعدة مستخدمي المتصفح تنمو بسرعة كبيرة؛ مما جعله يقترب كثيرًا من متصفح (فايرفوكس) Firefox صاحب المركز الثالث في تصنيف متصفحات الويب، ومن المتوقع أن يتجاوزه بحلول العام القادم 2021، وهو ما سيكون بمثابة تقدم كبير لشركة مايكروسوفت في سوق متصفحات الويب.





