فولكس فاجن وتيسلا تطوران سيارات كهربائية أرخص

يدعي تقرير جديد أن السيارات الكهربائية الجديدة ذات الأسعار المعقولة ستطرح في السوق قريبًا، حيث أعطت كل من تيسلا وفولكس فاجن الضوء الأخضر لصناعة سيارات تباع ما بين 25 و 30 ألف دولار.

ويعتبر التسعير هو أحد الاهتمامات الرئيسية التي ذكرها متسوقو السيارات لعدم اختيار السيارات الكهربائية مقارنة بالسيارات التقليدية.

وكان الكثير ينتظرون وصول السيارات الكهربائية إلى التكافؤ في الأسعار مع السيارات التقليدية المجهزة بالمثل.

وتم تحقيق هذا التكافؤ في بعض قطاعات السيارات الفاخرة، مما جعل السيارات الكهربائية تنافس نظيراتها العاملة بالوقود من حيث الأسعار والأداء.

وساعدت التطورات في مجال البطاريات على خفض أسعار السيارات الكهربائية لأن البطارية هي واحدة من أغلى أجزاء السيارة.

وبدأت التحسينات بتقنية البطاريات الآن في تمكين صانعي السيارات من الوصول إلى أداء أعلى، ومدى قيادة أطول، بأسعار أقل في السيارات الكهربائية، مما يسمح لعدد أكبر من الناس بامتلاك المركبات الكهربائية.

ويمثل الافتقار إلى البنية التحتية للشحن في أجزاء كثيرة من العالم أحد العوائق التي لا تزال قائمة، كما يستشهد الكثيرون أيضًا بأوقات الشحن الطويلة كسبب لعدم اعتمادهم للسيارة الكهربائية بعد.

وأعلنت شركتان من شركات صناعة السيارات الكهربائية كبرى في العالم عن برامج مقنعة للمركبات الكهربائية، التي ينبغي أن تبدأ من 25 ألف دولار إلى 30 ألف دولار.

وأعلنت شركة تيسلا في شهر سبتمبر أنها تخطط لتطوير سيارة كهربائية طويلة المدى بحجم أصغر مع استخدام تقنية البطاريات الجديدة، بحيث يبدأ سعرها من 25 ألف دولار.

وأشار (إيلون ماسك) Elon Musk إلى أن السيارة ستكون مستقلة تمامًا وكشف عن إطار زمني يبلغ نحو ثلاث سنوات من الآن.

ويبدو أن فولكس فاجن تنضم إلى سوق المركبات الكهربائية الصغيرة الجديدة، حيث يُطلق على سيارة فولكس فاجن الجديدة اسم السيارة الكهربائية ذات البطارية الصغيرة.

وتهدف فولكس فاجن إلى الحصول على سيارة بحجم سيارتها المسماة Polo، وذلك بسعر يبدأ من 24 ألف دولار.

وأطلقت شركة فولكس فاجن حديثًا السيارة الكهربائية المسماة ID.3، التي يبدأ سعرها من 34 ألف دولار، وهي أقرب بالحجم إلى سيارتها المسماة Golf.

ولم تقدم فولكس فاجن أي مؤشر عن موعد طرح سيارتها بالضبط في السوق، لكن التقارير تشير إلى إمكانية وصول المركبات الجديدة في عام 2024 أو 2025.





