عابر .. مشروع عملة رقمية بين السعودية والإمارات

كشف البنك المركزي السعودي ومصرف الإمارات المركزي في بيان مشترك نتائج مشروع (عابر) للعملة الرقمية المشتركة والسجلات الموزعة.

ويأتي مشروع (عابر) كمبادرة مُبتكرة تعد من أولى التجارب عالميًا على مستوى البنوك المركزية في هذا المجال.

وتهدف المبادرة إلى إثبات مبدأ وفهم ودراسة أبعاد إصدار عملة رقمية للبنوك المركزية واستخدام تقنية السجلات الموزعة عن كثب من خلال التطبيق الفعلي.

كما تهدف المبادرة إلى فهم متطلبات إصدار عملة رقمية مشتركة بين المملكة والإمارات من أجل تطوير أنظمة الدفع عبر الحدود بين البلدين عن طريق استخدامها كوحدة تسوية لعمليات البنوك التجارية في كلا البلدين.

بالإضافة إلى التعامل مع هذه التقنيات بشكل مباشر من أجل تنفيذ التحويلات المالية بين البنوك في البلدين بشكل يضمن تقليص مدة إنجازها وتخفيض تكلفتها.

وأكد مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي السعودي أن النتائج النهائية للمشروع أتت متوافقة مع نتائج التجارب المماثلة لعدد من البنوك المركزية في إثبات أن تقنية السجلات الموزعة تساهم في تزويد البنوك المركزية بالقدرات اللازمة لتطوير أنظمة الدفع على المستويين المحلي وعبر الحدود.

ويأمل الطرفان أن يمثل المشروع قاعدة لمزيد من الدراسات والتطبيقات بالمشاركة مع البنوك المركزية والمنظمات الدولية ذات العلاقة التي تركز بشكل خاص على دراسة الانعكاسات التي قد تترتب على أدوات السياسة النقدية واستقرار القطاع المالي، وتأثير الاحتمالات الفنية المختلفة على الأُطر التنظيمية، والقطاع بشكل عام. وذكر البيان أن النتائج التي تحققت، والدروس القيمة المستفادة التي تم التوصل إليها والموثقة في تقرير مشروع (عابر)، ستكون مفيدة لمجتمع البنوك المركزية والمنظومة المالية بشكل عام. يذكر أن أحد الجوانب المهمة التي تميز المشروع هو المشاركة الفاعلة للبنوك التجارية على المستوى التشغيلي والفني منذ المراحل الأولى للمشروع، حيث شاركت 3 بنوك تجارية من كل دولة في جميع مراحل المشروع، ما منح هذه البنوك فرصة تجربة استخدام وتشغيل حل الدفع بين البنوك المستند إلى تقنية السجلات الموزعة. أهداف مشروع عابر: دراسة إمكانيات تقنيات السجلات الموزعة وتجربتها.

استكشاف حل بديل للدفع عبر الحدود، باستخدام تقنية السجلات الموزعة.

فهم فكرة الإصدار الثنائي للعملة الرقمية وتجربتها وتحليل مدى جاهزيتها ومواءمتها لمتطلبات البنكين المركزيين.





