زي تي إي تعلن رسميًا عن ‏Blade 20 Pro 5G‎

أعلنت شركة (زد تي إي) ZTE اليوم الاثنين رسميًا هاتفها الذكي الجديد Blade 20 Pro 5G الذي ينتمي إلى الفئة المتوسطة، ولكنه يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

ويقدم Blade 20 Pro 5G – الذي يزن 168 جرامًا، ويأتي بسماكة 7.9 ملم – شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.47 بوصات وبدقة 2340×1080 بكسلًا مع نسبة أبعاد 19.5:9 مع كثافة 398 بكسلًا في البوصة الواحدة.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم MiFavor 10 الخاصة بشركة ZTE والمبنية على نظام التشغيل أندرويد 10 من شركة جوجل الأمريكية.

ويحتوي Blade 20 Pro 5G معالجًا ثماني النوى من نوع (سنابدراجون 765جي) Snapdragon 765G من شركة كوالكوم، والمصنوع بتقنية 7 نانومتر. ويحتوي المعالج نواة من نوع Kryo 475 Prime بتردد 2.4 جيجاهرتز، ونواة من نوع Kryo 475 Gold بتردد 2.2 جيجاهرتز، وست نوى من نوع Kryo 475 Sliver بتردد 1.8 جيجاهرتز. ويحتوي المعالج معالج الرسومات (أدرينو 620) Adreno 620.

ويقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSDXC.

ويمتاز هاتف Blade 20 Pro 5G الجديد من (زد تي إي) بوجود أربع كاميرات خلفية، دقة الرئيسية منها 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9، وهي تدعم تقنية التركيز التلقائي الطوري PDAF. وتأتي الكاميرا الثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 120 درجة بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. أما الكاميرتان الثالثة، والرابعة، فهما تأتيان بدقة 2 ميجابكسل لكل منهما مع فتحة عدسة f/2.4، وتخصص إحداهما لتصوير الأجسام القريبة، في حين تُخصص الأخرى لتصوير العمق.

أما الكاميرا الأمامية التي تأتي في قطع بالشاشة، فهي تأتي بدقة 20 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، وهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

ويحتوي Blade 20 Pro 5G بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع Quick Charge 4+ باستطاعة 18 واطًا. أما حساس البصمة فهو يأتي تحت الشاشة. ويتوفر الهاتف بلون واحد، هو الأزرق.

تجدر الإشارة إلى أن شركة (زد تي إي) لم تعلن عن سعر أو موعد إطلاق هاتف Blade 20 Pro 5G الجديد.





