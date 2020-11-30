إل جي تجرب خدمة التوصيل عبر الروبوتات

قالت شركة إل جي اليوم الاثنين: إنها بدأت تجاربها على خدمة التوصيل عبر الروبوتات ضمن الأماكن المغلقة.

ومن المفترض أن تسلم خدمة التوصيل عبر الروبوتات ضمن الأماكن المغلقة المنتجات من المتاجر الصغيرة التي تديرها سلسلة المتاجر المحلية GS25 إلى أي شخص داخل مقر الشركة في سيول المسمى LG Science Park.

وقالت إل جي: إن روبوتات خدمة التوصيل، المسماة LG Cloi ServeBot، يمكنها الصعود عبر المصاعد بمفردها للتنقل بين تسعة طوابق فوق الأرض وطابق سفلي لتوصيل صناديق الغداء والسندويشات والمشروبات.

ويتضمن روبوت LG Cloi ServeBot ثلاثة أدراج يمكن لكل منها حمل ما يصل إلى 15 كجم من البضائع، ويمكن للروبوت تسليم البضائع بكفاءة وبشكل صحي إلى وجهتها دون التحكم عن بعد.

ويمكن للعملاء الطلب باستخدام تطبيق الدردشة KakaoTalk، ويقوم موظفو المتاجر الصغيرة بوضع البضائع المطلوبة في أدراج الروبوت وإدخال الوجهة بعد إصدار الطلب.

ويغادر الروبوت بعد ذلك ويرسل معلومات وجهته لاسلكيًا إلى مصعد قريب، ويتصل بعد وصوله إلى وجهته ويرسل رسائل نصية إلى العميل لإخطاره بوصوله.

وقالت إل جي: إن العملية برمتها تستغرق خمس دقائق على الأكثر، وسيتمكن أولئك الذين يديرون الروبوتات من مراقبة حالة الروبوتات وتصفح سجل التسليم.

وقالت إل جي: إن الروبوتات توفر الوقت للعاملين في المكاتب وتقلل الاتصال بين البشر، وأضافت الشركة أنها تتعاون مع GS Retail، التي تدير العلامة التجارية GS25، لتحسين راحة وتجربة المستخدم في خدمة التوصيل.

ووفرت شركة إل جي في شهر يوليو روبوتاتها ضمن مستشفى جامعة سيول الوطنية لمساعدة الموظفين على حمل المعدات الطبية وعينات الدم والأدوية وغيرها من العناصر، مما يتيح للموظفين المشغولين التركيز على المرضى.

ووصلت روبوتات LG Cloi ServeBot – التي تحتوي على أرفف بدلاً من الأدراج – في شهر مارس إلى مطعهم لنقل صواني الطعام إلى الطاولات، وجرى منذ ذلك الحين إطلاق الروبوتات في أكثر من 50 مطعمًا.

ويتنقل LG Cloi ServeBot بسهولة بين الطاولات والكراسي والعملاء لإحضار وجبات العشاء الخاصة بهم وكذلك إعادة الأطباق والأواني المتسخة إلى المطبخ.

وقالت الشركة: إن LG Cloi ServeBot ليس مصممًا ليحل محل موظفي الانتظار ولكن لاستكمالهم، مما يساعد في تقليل التفاعل بين الموظفين والعملاء إلى الحد الأدنى.





