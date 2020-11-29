JD تكشف عن نظام تشغيل المدينة الذكية

أعلنت شركة JD الصينية عن المرحلة الأولى مما تسميه نظام تشغيل المدينة الذكية في منطقة (شيونغان) Xiongan الجديدة، وهو مشروع المدينة المستقبلية الطموح المدعوم شخصيًا من الرئيس الصيني (شي جين بينغ) Xi Jinping.

وقالت الشركة: من المفترض أن تجمع المنصة كل بيانات المدينة في مكان واحد، مما يسهل مشاركتها، ووصفتها بأنها منصة بيانات متكاملة.

ويعتبر نظام تشغيل المدينة الذكية ثمرة تعاون بين JD Digits، المعروفة سابقًا باسم JD Finance، ومجموعة شيونغان الصينية المملوكة للدولة.

وخلال الحدث، وصف (تشنغ يو) Zheng Yu، نائب رئيس JD، وهو أيضًا كبير علماء البيانات في JD Digits ومدير JD لأبحاث المدينة الذكية، كيف يجمع النظام البيانات المتباينة معًا.

وقال: لا يجمع النظام البيانات الحكومية التقليدية فحسب، بل يجمع أيضًا بيانات الصوت والفيديو وما يسمى بالبيانات الزمانية المكانية، مثل: سجلات السفر والاستهلاك.

وأوضح يو أنه يتم دمج البيانات لاستخدامها في تحليل البيانات والتعدين في المستقبل.

وأضاف: لا نحتاج في عصر المدن الذكية إلى التعرف على الكلام والوجه فقط، بل نحتاج إلى نماذج ذكاء اصطناعي أكثر تحديدًا لتطبيقات المدن الذكية، مثل: التنبؤ بتدفق حركة المرور، والإنذار المبكر للتجمعات.

ويهدف النظام أيضًا إلى إخطار الإدارات ذات الصلة بحالات الطوارئ المحتملة، وتمثل مسألة الوقاية من جائحة كورونا إحدى التطبيقات التي ذكرها يو.

ويتم طرح هذه التكنولوجيا في مدينة شيونغان المخططة بعناية، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة.

ومن المفترض أن تكون مدينة شيونغان نموذجًا لمدينة ذكية من شأنها تخليص العاصمة الصينية المزدحمة من وظائفها غير الأساسية.

وتقع المدينة على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب غرب بكين، التي تضم الآن أكثر من 20 مليون نسمة.

وسارعت شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى لتلبية دعوة الرئيس الصيني (شي جين بينغ) Xi Jinping لبناء المنطقة الجديدة، حيث أقامت Alibaba و Tencent و Baidu مشاريع في شيونغان.

وتشمل المشاريع استخدام المستشعرات وشبكات الجيل الخامس ومنشآت الحوسبة الفائقة والبيانات الضخمة سعيًا لبناء المدينة الذكية.

واستخدامت JD Digits في السنوات الأخيرة تقنيات جديدة، مثل: الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والبيانات الضخمة، وذلك للمساعدة في بناء المدن الذكية، ولديها حاليًا مشاريع نشطة للمدينة الذكية في 20 مدينة في جميع أنحاء الصين.

ولدى شيونغان أيضًا عدد من المشاريع الأخرى العالية التقنية قيد التطوير، وافتتحت المدينة مختبر لتقنية البلوك تشين في نهاية شهر مارس بهدف البحث عن تكنولوجيا البلوك تشين وتطبيقها أثناء بناء المنطقة وتطويرها.

كما أنها كانت تجرب مخطط هوية رقمية جديد، وتم تحديدها كواحدة من أربعة أماكن في البلاد لاختبار اليوان الرقمي الصيني، الذي لا يزال قيد الإعداد.





