أعلنت شركة Epic Games المطورة للعبة (فورتنايت) Fortnite الشهيرة عن إطلاق ميزة جديدة للدردشة المرئية ستسمح للاعبي فورتنايت برؤية أصدقائهم أثناء اللعب، حيث يمكن للاعبين السماح لأصدقائهم برؤيتهم مباشرة داخل اللعبة، وتأتي الميزة الجديدة من Epic Games بالتعاون مع تطبيق الدردشة (هاوس بارتي) Houseparty الذي استحوذت عليه الشركة العام الماضي.

إليك كيفية استخدام ميزة الدردشة المرئية داخل لعبة Fortnite:

ملاحظة: الميزة متوفرة للاعبين عبر الحواسيب الشخصية، ومنصتي (بلاي ستيشن 4) PlayStation 4، و(بلاي ستيشن 5) PlayStation 5 من سوني.

للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

تأكد من تحديث لعبة Fortnite في الحاسوب أو منصة الألعاب الخاص بك إلى أحدث إصدار.

قم بتثبيت تطبيق (Houseparty) في هاتف أندرويد عبر هذا الرابط ، أو آيفون عبر هذا الرابط

افتح تطبيق (Houseparty) في هاتفك الذكي وقم بربطه بحسابك في (Epic Games) من خلال الضغط على أيقونة التلفاز.

اترك التطبيق مفتوحًا في هاتفك، ثم شغّل لعبة (Fortnite) في الحاسوب أو منصة الألعاب.

بعد تحميل اللعبة، اضغط على رمز التلفاز في تطبيق (Houseparty) مرة أخرى.

قم بتشغيل (وضع فورتنايت) Fortnite Mode في الحاسوب الشخصي أو منصة الألعاب، و سيظهر أي شخص تقوم بدعوته إلى دردشة (Houseparty) في الجانب الأيسر من شاشة اللعبة.

ملاحظة: سيعرض تطبيق (Houseparty) فقط الوجه، مما يعني أن الكاميرا ستركز تلقائيًا على وجه المستخدم، وستحصل على خلفية افتراضية يغلب عليها طابع Fortnite بحيث يظهر وجهك فقط للاعبين الآخرين، وإن تحرك وجه المستخدم خارج مجال رؤية الكاميرا، فإن الخلفية الملونة هي فقط ما سيظهر للمستخدمين الآخرين، وذلك من أجل حماية خصوصية اللاعبين.



وبحسب شركة Epic Games فإن هذه الميزة قد صممت للاعبين فوق عمر 13 عامًا، لذا إذا كنت لا تريد أن يستخدم طفلك هذه الميزة، فيمكنك استخدام أدوات الرقابة الأبوية في لعبة (Fortnite) لحظر تطبيق (Houseparty) تمامًا، كما يمكنك تعطيل ميزة الدردشة الصوتية أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك، من السهل حظر أي شخص لا تريده في الدردشة المرئية الخاصة بك، حيث يمكنك فعل ذلك داخل تطبيق (Houseparty) من خلال الضغط على وجه الشخص الذي تريد حظره واختيار (حظر) Block، كما يمكنك دائمًا قفل الدردشة المرئية لإبعاد الأشخاص غير المرغوب فيهم من التطفل على غرفة الدردشة المرئية الخاص بك.





