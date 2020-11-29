أطلقت جوجل خدمة شبكة افتراضية خاصة لمشتركي خدمة (Google One) تُسمى (Google One VPN) تتيح لهم تأمين هواتفهم التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد بسهولة، حيث تذكر الشركة إن الخدمة الجديدة آمنة وسريعة وسهلة الاستخدام، كما توفر طبقة تشفير قوية تُساهم في حماية المعلومات والبيانات في الهاتف الذكي خاصةً أثناء التنقل.

إليك كيفية استخدام خدمة Google One VPN في هاتف أندرويد:

يوجد العديد من خدمات (VPN) التي يمكنك استخدامها للمساعدة في حماية خصوصيتك وأمانك من خلال اتصال إنترنت مشفر، ولكن تقدم جوجل الآن خدمتها الخاصة التي تسعى من خلالها لتحسين عروض خدمة التخزين السحابي الخاصة بها.

توفر لك الخدمة الخاصة بشركة جوجل العديد من الميزات، مثل: إخفاء عنوان IP الخاص بك لمنع الجهات الخارجية من تتبعك، كما لا تقوم بتتبع نشاطك أو تسجيله، والأفضل من ذلك أنه يمكنك الاستفادة من الشبكة الافتراضية الخاصة أثناء استخدام أي تطبيق آخر ضمن هاتف أندرويد لحماية خصوصيتك عبر الإنترنت.

بالإضافة لذلك فإن خدمة (Google One VPN) لا تؤثر في سرعة اتصال هاتفك بالإنترنت، وهذا يعني أنه يمكنك تفعيل الخدمة في وضع التشغيل في جميع الأوقات دون أن يؤثر ذلك في سرعة الإنترنت.

ما الذي تحتاج إليه لاستخدام Google One VPN:

في الوقت الحالي؛ تعمل خدمة (Google One VPN) فقط مع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، بالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون مشتركًا في خطة (Google One) بسعة 2 تيرابايت بسعر 10 دولارات شهريًا أو 99 دولارًا سنويًا.

وقد وعدت شركة جوجل بتوفير الخدمة لجمع أنظمة التشغيل، لتشمل: آي أوإس، وماك أوإس وويندوز، وكذلك توفيرها للمزيد من الدول خلال الأشهر المقبلة.



كيفية استخدام الخدمة؟

بمجرد الترقية إلى خطة الاشتراك في خدمة (Google One) بسعة 2 تيرابايت، يجب أن تجد خدمة (VPN) مضمنة في الخدمة تلقائيًا، ولاستخدامها يجب عليك تنزيل تطبيق (Google One) من جوجل بلاي وتثبيته، ثم اتبع الخطوات التالية لتفعيل الخدمة:

في هاتف أندرويد، افتح تطبيق Google One.

في الجزء العلوي من شاشة التطبيق، اضغط على خيار (المزايا) Benefits.

ابحث عن ميزة VPN ثم اضغط علي خيار (عرض التفاصيل) View Details.

في النافذة التي تظهر لك، قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار (تفعيل VPN) Enable VPN إلى وضع التشغيل.

اضغط على خيار (موافق) OK إذا طُلب منك لإعداد الاتصال بشكل صحيح.

بعد ذلك، سترى رمز مفتاح صغير في شريط الإشعارات في أعلى الشاشة يشير إلى أن خدمة (Google One VPN) قيد التشغيل.

كيفية إضافة رمز الخدمة في لوحة الإعدادات السريعة:

للوصول إلى الخدمة في هاتفك بشكل أسرع يمكنك إضافة الرمز الخاص بها إلى لوحة الإعدادات السريعة، للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

مرِّر للأسفل على شاشة الهاتف الرئيسية لفتح لوحة الإعدادات السريعة.



اضغط على خيار التعديل وهو رمز القلم قد تجده في أسفل لوحة الإعدادات السريعة أو في أعلاها، حيث يتوقف ذلك على طراز هاتفك.



مرّر إلى أن تجد الرمز الخاص بالخدمة، ثم اضغط عليه مطولًا واسحبه إلى المكان الذي تريده في لوحة الإعدادات السريعة.



الآن يمكنك تفعيل الخدمة أو إيقاف تشغيلها بسهولة من خلال فتح لوحة الإعدادات السريعة، والضغط على أيقونة الخدمة.





