سبوتيفاي تختبر ميزة القصص مع بعض الفنانين

أصبحت سبوتيفاي أحدث منصة تقدم ميزة القصص، وذلك بالرغم من أنها تبدو متاحة في الوقت الحالي لعدد محدد من الفنانين الموسيقيين الكبار فقط.

ويأتي ذلك بعد مرور نحو أسبوع تقريبًا من ظهور قصص تويتر لأول مرة المسماة Fleets.

وظهرت ميزة القصص لأول مرة في وقت سابق من هذا العام بالاسم الرسمي Storyline، وهو اسم كان يهدف إلى السماح للفنانين بمشاركة محتوى يشبه القصص مع المعجبين.

بدأت الشركة اختبارًا عامًا لميزة Storyline في شهر مايو من هذا العام، عندما سمحت لبعض المؤثرين والفنانين بإضافتها إلى قوائم التشغيل.

وأكدت المنصة حينها أنها كانت تختبر أداة القصص هذه بصفتها طريقة للفنانين لمشاركة المحتوى مع معجبيهم.

ولم تكن هناك أي تفاصيل حول مدى توفر الميزة على نطاق واسع بخلاف كونها مقتصرة على مستخدمي الأجهزة المحمولة في الولايات المتحدة.

وعادت الميزة إلى الظهور بشكل ملحوظ هذه المرة مع قائمة تشغيل أغاني العطلات المحدثة حديثًا The Christmas Hits، التي تتضمن قصصًا من فنانين، مثل: Kelly Clarkson و Jennifer Lopez.

وأبلغ المستخدمون عن رؤية قصص في بعض قوائم التشغيل الأخرى التي تم إنشاؤها رسميًا أيضًا، مثل Tear Drop، لكن لا يزال من غير الواضح عدد الفنانين الذين يمكنهم الوصول إلى الأداة.

وأكدت سبوتيفاي أن هذا اختبار، لذلك لا توجد أي معلومات حتى الآن عن كونك سترى المزيد من القصص أو متى ستتمكن من إضافتها إلى قوائم التشغيل الخاصة بك في النهاية.

وقال متحدث باسم سبوتيفاي في بيان: نجري في سبوتيفاي بشكل روتيني عددًا من الاختبارات في محاولة لتحسين تجربة المستخدم لدينا، وتمهد بعض هذه الاختبارات الطريق لتجربة مستخدم أوسع، وليس لدينا المزيد من الأخبار لمشاركتها بشأن الخطط المستقبلية في هذا الوقت.

وأصبحت ميزة القصص شائعة بشكل متزايد ومتاحة عبر عدد من تطبيقات التواصل الاجتماعي الرئيسية، ومن ضمنها سناب شات وفيسبوك وإنستاجرام ويوتيوب وتويتر.

وتقدم هذه الميزة للمشاهدين مقاطع فيديو قصيرة يتم تشغيلها في وضع ملء الشاشة ويمكن تمريرها بسرعة.

ولم يتضح بعد هل سيتمكن مستخدمو سبوتيفاي من إضافة قصصهم الخاصة في التطبيق.





