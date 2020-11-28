كيف تفوقت منصة PlayStation 5 على Xbox Series X في اختبارات الأداء؟

بعد أن أطلقت كل من شركتى مايكروسوفت وسوني الجيل الجديد من منصات الألعاب الإلكترونية في الأسواق، بدأت الكثير من التقارير تظهر حول تقييم أداء كل من منصة (PlayStation 5) و (Xbox Series X) خاصة بعدما وصفت شركة مايكروسوفت جهازها أنه الجهاز الأقوى في المواصفات التقنية بين جميع الأجهزة لأنه يضم وحدة معالجة رسوميات بقوة 12 تيرافلوب.



ولكن اختبارات الأداء أثبت عكس ذلك؛ حيث قامت قناة (Digital Foundry) على يوتيوب بتحليل أداء مجموعة من الألعاب، مثل: DiRT 5 و Call of Duty و Assassin Creed: Valhalla في كل منصتي الألعاب (Xbox Series X) و (PlayStation 5) وكانت النتيجة أن منصة (PlayStation 5) قد تفوقت بشكل أفضل على منصة (Xbox Series X) من حيث الأداء وتوفير تجربة لعب أفضل.

إليك كيف تفوق PlayStation 5 على Xbox Series X في اختبارات الأداء؟

بدايةً تجدر الإشارة إلى أن شركة مايكروسوفت عملت مع قناة (Digital Foundry) لإثبات قوة منصة (Xbox Series X)، وبالنظر إلى المواصفات التي تأتي بها منصة الألعاب (Xbox Series X) فإن الأمر لا جدال فيه، ولكن كما هو الحال مع معظم أجهزة الألعاب هناك الكثير مما يجري عندما يتعلق الأمر بالأداء في العالم الحقيقي، وحتى الآن أثبتت منصة (PlayStation 5) أنها الأفضل بشكل عام عندما يتعلق الأمر بتشغيل الألعاب التي تحتوي على رسوميات كثيفة.

نتيجة لذلك، أقرت مايكروسوفت بنتائج تحليل أداء الألعاب، لكنها أشارت إلى وجود أخطاء طفيفة يمكن أن تؤثر على الأداء في جهاز (Xbox Series X). حيث قال متحدث باسم مايكروسوفت: “نحن على دراية بمشاكل الأداء في عدد قليل من الألعاب المحسنة لجهازي (Xbox Series X) و (Xbox Series S) ونعمل بنشاط مع شركائنا مطوري الألعاب لتحديد المشكلات وحلها لضمان تجربة لعب مثالية، لذا من المتوقع أن يقوموا بإصلاحات طفيفة للأخطاء أثناء تعلمهم كيفية الاستفادة الكاملة من المنصة الجديدة، ونحن حريصون على مواصلة العمل معهم لاستكشاف قدرة منصات الألعاب في المستقبل”.

كما تشير بعض المصادر أن مايكروسوفت تعمل على إصدار تحديث النظام الأساسي GDK (مجموعة تطوير الألعاب) قبل نهاية العام لمعالجة أخطاء معينة تسبب تدهور الأداء في مواقف معينة، ولكن بغض النظر عن التحسينات القادمة، فإن اختبارات الأداء هذه تثبت بأن ذكر المواصفات فقط لا يُترجم بالضرورة إلى أداء مثالي في العالم الحقيقي.





