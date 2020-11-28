كيفية تثبيت تطبيقات آيفون أو آيباد في حواسيب ماك الجديدة

يدعم حاسوبا (ماك بوك برو) Macbook Pro و (ماك بوك أير) Macbook Air الجديدان اللذان يعملان بمعالج (M1) إمكانية تشغيل تطبيقات آيفون (iOS) أو آيباد (iPadOS)، لذلك بدأ معظم مطوري التطبيقات بتطوير تطبيقاتهم لتكون متوافقة للعمل مع المعالج الجديد، وتوفيرها في متجر ماك.

إليك كيفية تثبيت تطبيقات آيفون أو آيباد في حواسيب ماك التي تعمل بمعالج M1:

قم بفتح متجر ماك في حاسوبك.

اضغط على صورة الحساب الخاص بك في أسفل الجهة اليسرى من الشاشة.

في النافذة التي تظهر لك، اضغط على خيار (تطبيقات آيفون وآيباد)iPad & iPhone Apps .

اضغط على زر التنزيل بجوار التطبيق الذي تريد تثبيته.

بمجرد تثبيت التطبيق في حاسوب ماك الخاص بك، يمكنك فتحه من مجلد التطبيقات.

ملاحظة: يمكنك أيضًا البحث باسم التطبيق من خلال الضغط على علامة التبويب (iPhone & iPad Apps) واختيار التطبيق من القائمة التي تظهر لك، بالإضافة إلى ذلك إذا وجدت تطبيق بجواره تحذير يقول: (لم يتم التحقق منه لنظام التشغيل ماك أوإس) Not Verified for macOS هذا يعني أن التطبيق لن يعمل في حواسيب ماك التي تعمل بمعالج (M1) الآن.



كيفية تثبيت تطبيق غير موجود في متجر ماك:

لم يقم عدد من مطوري التطبيقات، مثل: نتفليكس و Hulu بإتاحة تطبيقاتهم لحواسيب ماك الجديدة من خلال متجر ماك، ومع ذلك يمكنك تثبيت هذه التطبيقات في حاسوب ماك الذي يعمل بمعالج (M1) من خلال برامج تابعة لجهات خارجية.

حيث يمكنك استخدام برنامج (iMazing) لتنزيل ملفات IPA للتطبيقات التي تم شراؤها بشكل شرعي مباشرةً في حاسوب ماك، طالما أن الحاسوب وهاتف آيفون أو جهاز آيباد الخاصين بك مرتبطان بمعرف آبل نفسه، للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

قم بتثبيت برنامج iMazing في حاسوب ماك عبر هذا الرابط

افتح البرنامج، ثم قم بتوصيل هاتف آيفون أو جهاز ماك بالحاسوب.

في نافذة البرنامج، قم بتحديد هاتف آيفون أو جهاز ثم اضغط على خيار (إدارة التطبيقات) Manage Apps.

حدد خيار (المكتبة) Library وستظهر لك قائمة بجميع التطبيقات التي تمتلكها.

اضغط برز الماوس الأيمن على أحد التطبيقات، ثم اضغط على خيار (تنزيل) Download.

بمجرد تنزيل التطبيق في حاسوبك، اضغط عليه بزر الماوس الأيمن ثم اختر خيار (Export .ipa).

اختر ملفًا لحفظ التطبيق في حاسوب ماك مثل، مجلد التطبيقات، ثم في مجلد التطبيقات في الحاسوب، ابحث عن التطبيق ثم اضغط عليه لتثبيته.

ملاحظة: إذا كنت تخطط لتنزيل تطبيق (Netflix) فلا يوجد خيار لاستخدامه في وضع ملء الشاشة لمشاهدة المحتوى، ولكن هناك خيارًا لتنزيل المحتوى لمشاه\ته في وضع عدم الاتصال تمامًا كما هو الحال في هاتف آيفون أو جهاز آيباد.





