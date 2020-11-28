كيفية اكتشاف حزمة لعبة Minecraft المزيفة وحذفها

ظهرت لعبة (ماين كرافت) Minecraft للمرة الأولى في عام 2009، ومنذ ذلك الحين وجدت اللعبة شعبية كبيرة مستمرة حتى يومنا هذا، حيث أصبحت اللعبة المفضلة للصغار والكبار على حد سواء لإنشاء عوالهم الخاصة، حتى أن بعض المعلمين أصبحوا يستخدمون الإصدار التعليمي من اللعبة في الفصول الدراسية لتبسيط دروس الكمياء والبرمجة للطلاب.



ولكن، كما هو الحال مع أي مشروع ناجح، فإن مجرمي الإنترنت أصبحوا يستهدفون هذه اللعبة بشكل خاص، فمنذ شهر يوليو الماضي أُكتشف أكثر من 20 تطبيقًا في متجر جوجل بلاي تدعي أنها حزم معدلة للعبة أو ما يُسمى (modpacks)، بينما الغرض الأساسي منها في الواقع هو عرض الإعلانات عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بطريقة تطفلية للغاية.

إليك كيفية اكتشاف حزمة لعبة Minecraft المعدلة المزيفة وحذفها من الهاتف:

حتى الآن، حُذفت جميع الحزم المعدلة المزيفة للعبة (Minecraft) التي تحتوي على البرامج الضارة من متجر جوجل بلاي، إلا أنه تجدر الإشارة إلى الملاحظتان التاليان:

بعد حذف التطبيقات من متجر جوجل بلاي، إلا أنها إذا ثُبت في الهاتف الذكي سابقًا فإنها لا تزال تعمل.

يمكن لمنشئي هذه التطبيقات إعادة نشرها مرة أخرى في متجر جوجل بلاي من خلال تعديلها ونشرها من حساب مطور آخر.

كيف تعمل هذه الحزم المعدلة المزيفة في الهاتف:

بمجرد تثبيت الحزمة المعدلة المزيفة من لعبة (Minecraft) في الهاتف الذكي تقوم بفتح نفسها مرة واحدة لكنها لا تحمل أي تعديلات، حينها سيقوم المستخدم بغلق التطبيق وسيختفي رمزه من قائمة رموز التطبيقات المثبتة في الهاتف الذكي.

ونظرًا إلى أن هذه النسخة المعدلة تُصمم بشكل رائع وبحجم صغير، فلن يضيع معظم المستخدمين، وخاصة الأطفال والمراهقين، الوقت في البحث عنها ولا يكلفون أنفسهم عناء محاولة إزالتها، ومع ذلك – دون علم المستخدم – تظل موجودة وليس فقط هذا ولكنها تعمل في الخلفية.

حيث تبدأ حزمة لعبة (Minecraft) المزيفة في عرض الإعلانات بشكل منتظم في متصفح الويب، كما يمكن لها فتح تطبيق جوجل بلاي أو فيسبوك أو تشغيل مقاطع فيديو يوتيوب.

كيفية حذف الحزمة الضارة من لعبة Minecraft:

ربما يكون الشيء الأكثر إزعاجًا في نسخ لعبة Minecraft المزيفة هو أن المستخدم يجد صعوبة بالغة في معرفة سبب استمرار فتح المتصفح أو تطبيق جوجل بلاي أو فيسبوك أو يوتيوب، وربما يفترض أن المشكلة في متصفح الويب، ومع ذلك لن يؤدي إلغاء تثبيت المتصفح وإعادة تثبيته إلى حل المشكلة.

والطريقة الوحيدة للتغلب على المشكلة هي التخلص نهائيًا من حزمة التطبيق، من خلال الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات) Settings في هاتفك الذكي.

اضغط على خيار (التطبيقات والإشعارات) Apps & Notifications.

اضغط على خيار (إظهار جميع التطبيقات) Show All Apps،

قم بالبحث عن التطبيق في قائمة التطبيقات التي تظهر لك، ثم قم بحذفه.





