فولفو تجعل السيارات الذاتية القيادة آمنة

ابتكر المهندسون في شركة تصنيع السيارات فولفو ما يسمونه محاكي القيادة الذاتية، وذلك لمساعدتهم في تحسين سلامة المركبات وتكنولوجيا القيادة المستقلة.

وتتمتع فولفو بتاريخ طويل جدًا من ابتكارات سلامة المركبات، ويوفر جهاز محاكاة القيادة الجديد للشركة السويدية محاكاة رائدة للواقع المختلط.

ويأتي الجهاز مع مقعد قيادة متحرك وعجلة قيادة مع ردود فعل لمسية ونظارة للواقع الافتراضي.

ويقول مهندسو فولفو: إن محاكي القيادة يجعل من الصعب تمييز الواقع عن المحاكاة، وهو الهدف من بنائه.

وتستخدم فولفو أحدث تقنيات الألعاب لإضفاء الحيوية على جهاز المحاكاة، حيث تعتقد أن تقنية الألعاب يمكن أن تساعد في جعل السيارات الذاتية القيادة آمنة.

وتستخدم التكنولوجيا الكامنة وراء محاكي القيادة منصة التطوير الثلاثية الأبعاد في الوقت الفعلي Unity، بالإضافة إلى التكنولوجيا من شركة Varjo للواقع الافتراضي والمختلط.

وتتضمن المحاكاة قيادة سيارة حقيقية عبر طرق حقيقية تجمع بين الرسومات الثلاثية الأبعاد العالية الدقة التي تشبه الحياة الواقعية مع نظارة للواقع المعزز وبدلة Teslasuit لكامل الجسم، التي توفر ردود فعل لمسية من العالم الافتراضي مع مراقبة ردود الفعل الجسدية.

وتسمح البرامج والأجهزة لمهندسي فولفو بمحاكاة عدد أقل من سيناريوهات المرور عبر مسار اختبار حقيقي أثناء استخدام سيارة حقيقية بأمان تام.

كما يسمح النظام للمهندسين باكتساب رؤى مهمة حول التفاعل بين السائقين والمركبة لتطوير ميزات جديدة للسلامة، ومساعدة السائق، والقيادة المستقلة.

ويمكن أن يتعرض سائقي الاختبار لميزات السلامة النشطة المتخيلة وميزات مساعدة السائق، وواجهات القيادة الذاتية القادمة، ونماذج السيارات المستقبلية، والعديد من السيناريوهات الأخرى.

كما يمكن استخدام النظام عبر طريق مسار اختبار حقيقي دون تعريض أي شخص لخطر لا داعي له أو في معمل الاختبار مع سيناريوهات قابلة للتخصيص بالكامل ومتنوعة.

وعرضت فولفو حديثًا جهاز المحاكاة للقيادة الذاتية، ويشير المهندسون إلى أن الاختبار يكون أمرًا بالغ الأهمية عند تطوير أنظمة أمان للمركبات.

وقد يكون اختبار الأنظمة في العالم الحقيقي خطيرًا ويستغرق وقتًا طويلاً ومكلفًا، بحيث إن نقل الاختبار إلى العالم الافتراضي يوفر الكثير من الوقت والمال.





